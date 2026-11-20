Ngày 19.11, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Võ Văn Thành Sang, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu (TP.HCM), cho biết Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa thực hiện bàn giao nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo theo yêu cầu của cơ quan chức năng, dù thời hạn gia hạn đã kết thúc.

Nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, ngày 26.10, doanh nghiệp có văn bản kiến nghị UBND phường Vũng Tàu cho gia hạn thêm 20 ngày để triệu tập họp các cổ đông, thống nhất việc bàn giao tài sản. Đề nghị này được địa phương chấp thuận, đồng thời yêu cầu công ty nghiêm túc phối hợp, chấp hành việc bàn giao nhà, đất vào ngày 15.11.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Thanh Niên ngày 19.11 cho thấy việc bàn giao vẫn chưa được thực hiện. Tại khu nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo, một đơn vị khác vẫn mở cửa kinh doanh quán ăn, trong khi một quán khác đã đóng cửa từ nhiều ngày trước.

Đề nghị công an hỗ trợ di dời tài sản

Theo ông Võ Văn Thành Sang, thời gian qua, UBND phường Vũng Tàu đã nhiều lần mời đại diện công ty đến làm việc, đồng thời vận động doanh nghiệp tự nguyện bàn giao mặt bằng nhưng chưa đạt kết quả.

Một phần mặt bằng số 6 Trần Hưng Đạo vẫn đang kinh doanh quán ăn ẢNH: NGUYỄN LONG

Một trong những lý do phía công ty đưa ra là chưa nhận được quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ban hành.

Tuy nhiên, ông Sang cho biết mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã mời đại diện doanh nghiệp đến trụ sở UBND phường Vũng Tàu để trao quyết định thu hồi giấy chứng nhận đã cấp cho công ty. UBND phường Vũng Tàu tham gia chứng kiến việc này.

"UBND phường Vũng Tàu đang xây dựng phương án đề nghị Công an TP.HCM phối hợp, hỗ trợ di dời tài sản của công ty tại nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo. Công ty có thể khởi kiện các quyết định của UBND TP.HCM, các sở, ngành theo quy định pháp luật, nhưng tài sản thì phải bàn giao cho Nhà nước để trả lại cho người dân", ông Sang nhấn mạnh.

Động thái trên được thực hiện trong bối cảnh UBND TP.HCM đã có chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc kéo dài nhiều năm, yêu cầu địa phương vận động doanh nghiệp bàn giao mặt bằng; trường hợp không chấp hành thì lập phương án cưỡng chế hành chính theo quy định.

Hơn một thập kỷ chờ nhận lại nhà

Theo hồ sơ vụ việc, nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu hợp pháp của gia đình ông Phạm Ngọc Hiền.

Một quán ăn tại mặt bằng số 6 Trần Hưng Đạo đã đóng cửa kinh doanh, chuyển về vị trí mới

ẢNH: NGUYỄN LONG

Năm 1984, trước khi ra nước ngoài thăm gia đình, ông Hiền có đơn gửi Chủ tịch UBND đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo đề nghị Nhà nước mượn căn nhà để sử dụng vào mục đích công ích. Trong đơn, ông nêu rõ nguyện vọng được nhận lại nhà sau khi trở về nước.

Tuy nhiên, năm 1997, Sở Địa chính, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, ký hợp đồng cho Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thuê khu đất rộng hơn 850 m² tại địa chỉ này để làm văn phòng, thời hạn 50 năm.

Năm 2001, doanh nghiệp Nhà nước được chuyển đổi thành công ty cổ phần. Đến năm 2004, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty đối với khu đất nói trên.

Năm 2005, ông Hiền ủy quyền cho người khác yêu cầu trả lại nhà. Sau khi trở về nước, ông tiếp tục gửi đơn đề nghị nhận lại tài sản theo thỏa thuận cho mượn trước đây.

Ngày 2.5.2013, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quyết định số 985 về việc trả lại nhà số 6 Trần Hưng Đạo cho ông Hiền. Không đồng ý, năm 2014, Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khởi kiện yêu cầu hủy quyết định này. Tuy nhiên, yêu cầu khởi kiện của doanh nghiệp sau đó bị bác.

Dù đã có quyết định trả nhà và các phán quyết liên quan, việc bàn giao tài sản trên thực tế vẫn kéo dài, khiến người có quyền nhận lại nhà tiếp tục chờ đợi.

Ngày 23.10.2026, Văn phòng UBND TP.HCM ban hành Công văn số 27248, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy về việc xử lý nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo.

Theo đó, UBND phường Vũng Tàu được giao chủ trì tuyên truyền, vận động, yêu cầu Công ty CP Dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao mặt bằng. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, địa phương phải khẩn trương lập phương án và tổ chức cưỡng chế hành chính thu hồi nhà, đất theo đúng quy định pháp luật.

Đến nay, khi thời hạn gia hạn đã hết nhưng doanh nghiệp vẫn chưa bàn giao mặt bằng, việc địa phương chuẩn bị phương án phối hợp với công an di dời tài sản được xem là bước tiếp theo nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, sớm giải quyết vụ việc kéo dài hơn một thập niên.