Vụ chưa thể nhận nhà đất 'vàng' sau 13 năm được trả: UBND TP.HCM chỉ đạo gì?

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 27248, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Văn Bảy về việc xử lý nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo, phường Vũng Tàu.

Đây là vụ việc kéo dài nhiều năm, được Báo Thanh Niên phản ánh qua nhiều bài viết, trong đó có bài Tỉnh trả lại nhà nhưng hơn 10 năm 'khổ chủ' vẫn chưa được nhận tài sản, trước thời điểm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cùng với Bình Dương) hợp nhất vào TP.HCM.

Nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo đang kinh doanh lẩu cá đuối ẢNH: NGUYỄN LONG

Động thái mới của lãnh đạo UBND TP.HCM thể hiện yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc, không chỉ dừng lại ở việc vận động tự nguyện bàn giao tài sản mà còn đặt ra phương án cưỡng chế hành chính nếu doanh nghiệp không chấp hành.

Yêu cầu cưỡng chế nếu doanh nghiệp không bàn giao

Theo chỉ đạo, UBND phường Vũng Tàu được giao chủ trì tuyên truyền, vận động, yêu cầu Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao mặt bằng nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, địa phương có trách nhiệm khẩn trương lập phương án và tổ chức thực hiện biện pháp cưỡng chế hành chính thu hồi nhà, đất theo đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, chỉ đạo của UBND TP.HCM không chỉ tập trung vào khâu thu hồi mặt bằng mà còn yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thi hành án, xử lý nghĩa vụ tài chính và hoàn tất thủ tục pháp lý đối với khu đất.

Cụ thể, Sở Tài chính được giao tiếp tục phối hợp với Cục Thi hành án dân sự TP.HCM rà soát, xử lý nghĩa vụ tài chính liên quan đến Quyết định số 1746 ngày 29.6.2017 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc, xử lý việc doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, không còn đặt tại số 6 Trần Hưng Đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được giao khẩn trương rà soát thủ tục thanh lý hợp đồng thuê đất và chấm dứt hợp đồng thuê diện tích hơn 850 m² tại địa chỉ này, nếu có.

UBND TP.HCM yêu cầu Cục Thi hành án dân sự thành phố ban hành văn bản đôn đốc thi hành án, đồng thời cử chấp hành viên giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật.

Đồng thời nghiên cứu Công văn số 5843 ngày 13.3.2026 của Sở Tài chính, có ý kiến chính thức về việc Bản án số 977 chưa thể thi hành do bên được thi hành án (là Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) không phối hợp; từ đó đề xuất phương án, trình tự và biện pháp xử lý theo thẩm quyền để tổ chức thi hành bản án.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng sạch, cơ quan có thẩm quyền phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bàn giao nhà, đất cho ông Phạm Ngọc Hiền trong thời hạn không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Doanh nghiệp xin gia hạn thêm 20 ngày

Ngày 27.10, ông Võ Văn Thành Sang, Phó chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, cho biết địa phương đã tổ chức buổi làm việc, vận động Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền và chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Doanh nghiệp xin gia hạn thời gian trả tài sản ẢNH: NGUYỄN LONG

Tại cuộc họp, đại diện doanh nghiệp cho biết chưa thể bàn giao nhà, đất vào ngày 31.10 như yêu cầu do cần tổ chức họp cổ đông để thống nhất phương án và triển khai các công việc liên quan.

Doanh nghiệp đề nghị được gia hạn thêm 20 ngày kể từ ngày 26.10, đồng thời kiến nghị có phương án xử lý đối với doanh nghiệp khi thực hiện thu hồi nhà, đất.

"Với ý kiến này của doanh nghiệp, phường Vũng Tàu chỉ ghi nhận", ông Sang cho biết.

Theo lãnh đạo UBND phường Vũng Tàu, địa phương đang xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi nhà, đất số 6 Trần Hưng Đạo trong trường hợp doanh nghiệp không trả lại tài sản theo yêu cầu.

Trước đó, ngày 21.10, UBND phường Vũng Tàu đã có văn bản yêu cầu Công ty CP dịch vụ đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bàn giao nhà, đất theo Quyết định số 985 ngày 2.5.2013 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Doanh nghiệp được yêu cầu phối hợp tháo dỡ, di dời tài sản và vật kiến trúc do công ty tạo lập; thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng với các hộ dân đang kinh doanh trong khuôn viên đất, đồng thời thông báo thời gian bàn giao để các hộ dân biết và thực hiện.

Thời hạn hoàn thành việc bàn giao được ấn định chậm nhất trước ngày 31.10.2026. Nếu quá thời hạn mà doanh nghiệp chưa thực hiện, UBND phường Vũng Tàu sẽ lập hồ sơ cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 9.10, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho công ty. Lý do là doanh nghiệp không nộp lại giấy chứng nhận đã được cấp theo quy định.