Quách Ngọc Tuyên nói về hôn nhân với vợ kém 16 tuổi

Sau thành công của những dự án phim điện ảnh, Quách Ngọc Tuyên trở lại thị trường web drama với Trăng điên. Đây được xem là tác phẩm tâm huyết khi nam diễn viên được trải nghiệm dạng nhân vật mới mẻ, khác với trước đây. Với phim chiếu mạng này, Quách Ngọc Tuyên cũng cho thấy sự đầu tư chỉn chu khi quy tụ nhiều diễn viên đồng hành, trong đó có NSND Việt Anh, diễn viên Hứa Minh Đạt, diễn viên Lâm Vỹ Dạ…

Quách Ngọc Tuyên được vợ hỗ trợ khi thực hiện dự án web drama ẢNH: T.A

Dù đối diện với nhiều thách thức trong quá trình thực hiện sản phẩm song với sự động viên, giúp sức của đồng nghiệp, Quách Ngọc Tuyên vẫn hoàn thành tác phẩm để trình làng trước công chúng.

Với nam diễn viên, một trong những người góp công lớn cho sự thành hình của Trăng điên chính là vợ anh - Hân Nguyễn. Không chỉ là hậu phương, cô còn tham gia một vai diễn nhỏ với hy vọng mang lại sự may mắn cho người bạn đời.

“Vợ hỗ trợ tôi rất nhiều. Bình thường những dự án kia, tôi chỉ lên kế hoạch và đi quay, còn bé Hân sẽ ở nhà làm hậu phương, lo cho các con ở nhà. Còn đợt này quay hình trên Bảo Lộc nên chở nguyên gia đình lên trên đó luôn. Đoàn quay một tuần ở trên đó là gia đình ở trên đó suốt. Lúc nào bé Hân cũng quan tâm đến tình hình của đoàn phim”, anh bộc bạch.

Quách Ngọc Tuyên rõ ràng giữa vai diễn và cuộc sống để vợ tin tưởng ẢNH: T.A

Theo nam diễn viên, dù quá trình quay gặp bất lợi về thời tiết nhưng Hân Nguyễn vẫn cố gắng cân bằng việc chăm lo cho các con và có mặt tại phim trường để động viên chồng. “Tôi thấy được sự quan tâm của bé Hân và luôn nghĩ bé Hân là người mang may mắn lại cho tôi. Chỉ cần giây phút có bé Hân bên cạnh động viên, mọi thứ sẽ may mắn đến với tôi trong dự án này”, anh nói.

Quách Ngọc Tuyên thay đổi ra sao sau khi kết hôn?

Diễn viên 8X tâm sự nhiều người nghĩ có vợ trên trường quay sẽ là một áp lực, nhưng riêng anh lại không cảm thấy điều đó. Để có được sự tin tưởng lẫn nhau, ngay từ đầu, Quách Ngọc Tuyên chọn rõ ràng giữa công việc và đời thường.

“Tôi quan điểm công việc là công việc, vợ tôi cũng thừa biết tôi yêu nghề thế nào, sống với nhân vật ra sao. Bản thân tôi là người rạch ròi đó là nhân vật. Khi nhận kịch bản, tôi cũng chia sẻ trực tiếp với người bạn đời. Chính điều đó tạo được lòng tin cho vợ để cô ấy hoàn toàn ủng hộ mình”, anh bộc bạch.

Quách Ngọc Tuyên cùng các diễn viên tại sự kiện ra mắt phim ẢNH: T.A

Quách Ngọc Tuyên nói từ khi lập gia đình và có con, anh thay đổi nhiều so với trước. Trong đó, nam diễn viên cảm nhận sự khác biệt trong tư duy về cuộc sống. Anh bộc bạch: “Ngày xưa mỗi lần đi diễn xong tôi thường ra ngồi ăn uống trò chuyện với anh em đồng nghiệp đến 2 - 3 giờ sáng mới về, không cần biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng từ khi có gia đình, tôi có cảm giác như mình không thèm rượu chè nữa. Làm xong tôi muốn trở về với gia đình, đặc biệt là với các con”.

Cũng theo Quách Ngọc Tuyên, ngoài tư duy, câu chuyện về tài chính trong gia đình cũng có sự chuyển biến. Theo diễn viên 8X, tổ ấm của anh may mắn nhận được sự yêu mến của các nhãn hàng. Chưa kể, hành trình làm chồng, làm bố giúp Quách Ngọc Tuyên có thêm nhiều trải nghiệm để các đạo diễn, nhà sản xuất có thể tin tưởng trao cho anh những cơ hội trải nghiệm dạng vai đòi hỏi về chiều sâu, kinh nghiệm… Từ đó, sao phim Lật mặt cải thiện thu nhập để chăm lo cho gia đình.