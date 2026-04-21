'Quái kiệt' Park Hae Soo tái xuất trong 'Bù nhìn bóng đêm'

Lần này, 'quái kiệt' diễn xuất của xứ sở kim chi Park Hae Soo không chỉ mang đến những pha hành động mãn nhãn mà còn khiến khán giả ám ảnh bởi chiều sâu tâm lý của viên cảnh sát phải đối diện với quá khứ đau thương.



Từ sân khấu kịch đến 'gương mặt vàng' của dòng phim tâm lý

Trước khi trở thành cái tên bảo chứng cho các dự án của Netflix hay các đài truyền hình lớn, Park Hae Soo đã có hành trình dài tôi luyện trên sân khấu kịch nghệ. Khởi đầu từ năm 2007, anh dành gần một thập niên để khẳng định thực lực qua những vai diễn đòi hỏi kỹ năng biểu đạt hình thể và đài từ khắt khe.

Bước ngoặt điện ảnh đến với anh vào năm 2017 qua vai diễn cầu thủ bóng chày Kim Je Hyuk trong Prison Playbook. Park Hae Soo đã biến một nhân vật lầm lì, ít nói trở nên sống động và đầy tình người, giúp anh giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Seoul lần thứ 2. Tuy nhiên, phải đến Squid Game (Trò chơi con mực), cái tên Park Hae Soo mới thực sự bùng nổ toàn cầu. Vai diễn Cho Sang Woo, một kẻ tri thức biến chất, sẵn sàng phản bội bạn bè để tồn tại, đã giúp anh nhận được đề cử Emmy danh giá. Khán giả không thể quên ánh mắt sắc lạnh và đầy toan tính của anh, một kiểu phản diện "đời" đến mức đáng sợ. Tiếp nối thành công đó, vai Berlin trong Money Heist: Korea hay tay trùm trong Narco-Saints đã đóng đinh Park Hae Soo vào hình tượng những nhân vật có tâm lý phức tạp, đầy chiều sâu và luôn đứng giữa ranh giới thiện - ác.

Trong The Scarecrow, Park Hae Soo vào vai một cảnh sát nhiệt huyết nhưng mang trong mình vết sẹo tâm lý chưa lành. Nội dung phim xoay quanh màn hợp tác bất đắc dĩ giữa anh và một kẻ thù cũ để lật lại vụ án giết người hàng loạt bị chôn vùi suốt 31 năm. Tờ Ilgan Sports nhận định, vai diễn này như được "đo ni đóng giày" cho Park Hae Soo. Không còn là một kẻ lừa đảo tinh vi hay tên trùm ma túy lọc lõi, lần này anh là người đi tìm công lý, nhưng là thứ công lý đầy đau đớn và dằn vặt. Ánh mắt của Park Hae Soo trong những phân cảnh đầu tiên vừa toát lên sự mệt mỏi của một kẻ bị quá khứ bủa vây, vừa nhen nhóm ngọn lửa quyết tâm truy tìm sự thật.

Với những khán giả đang tìm kiếm một bộ phim đủ "nặng đô", đủ sâu sắc và đủ kịch tính, Bù nhìn bóng đêm chắc chắn là cái tên trong danh sách phải xem mùa phim năm nay.

Điểm thú vị nhất của Bù nhìn bóng đêm chính là sự góp mặt của Lee Hee Joon, một diễn viên thực lực khác của màn ảnh Hàn. Đạo diễn Park Joon Woo chia sẻ trên tờ Maeil Business Newspaper rằng ông đã cực kỳ bất ngờ khi biết hai nam chính là bạn thân ngoài đời. Sự thân thiết ấy giúp họ tung hứng ăn ý trong những phân cảnh đối đầu nghẹt thở.

Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ, Bù nhìn bóng đêm được lấy cảm hứng từ những tình tiết có thật trong vụ án Lee Chun Jae khét tiếng. Việc lồng ghép chất liệu lịch sử vào kịch bản hiện đại không chỉ giúp phim tăng độ kịch tính mà còn tạo được sự kết nối mạnh mẽ với người xem, đặc biệt là những khán giả yêu thích dòng phim trinh thám thực tế.

Đời tư kín tiếng, lựa chọn tránh xa thị phi

Trái ngược với hình ảnh gai góc trên màn ảnh, ngoài đời Park Hae Soo lại là người khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ đời sống cá nhân và gần như không vướng vào những ồn ào của showbiz Hàn. Nam diễn viên kết hôn vào năm 2019 với một người ngoài ngành giải trí và hiện có cuộc sống gia đình ổn định. Truyền thông Hàn Quốc nhiều lần nhận xét Park Hae Soo thuộc nhóm nghệ sĩ “nói ít, làm nhiều”, tập trung gần như toàn bộ năng lượng cho công việc diễn xuất thay vì xây dựng hình ảnh ồn ào.

Trong một số chia sẻ hiếm hoi, anh từng cho biết bản thân không quá quan tâm đến sự nổi tiếng, mà chú trọng vào việc lựa chọn kịch bản và phát triển nghề nghiệp lâu dài. Đây cũng là lý do anh thường xuất hiện trong những dự án có chiều sâu, thay vì chạy theo xu hướng thị trường.

Không chỉ giữ khoảng cách với truyền thông, Park Hae Soo còn được biết đến là người đặt ranh giới rất rõ giữa công việc và đời sống cá nhân. Anh hiếm khi xuất hiện trong các chương trình giải trí mang tính phô bày đời tư, cũng hạn chế chia sẻ hình ảnh gia đình trên mạng xã hội. Với Park Hae Soo, sự riêng tư không phải là cách “giữ hình ảnh”, mà là một lựa chọn sống giúp anh bảo vệ những người thân khỏi áp lực dư luận.

Nhiều đồng nghiệp từng nhận xét nam diễn viên có lối sống giản dị, tập trung vào nghề và không bị cuốn theo vòng xoáy danh tiếng. Ngay cả khi đạt được độ nhận diện quốc tế, anh vẫn giữ nhịp làm việc đều đặn, ưu tiên những kịch bản có chiều sâu thay vì chạy theo số lượng. Chính sự điềm tĩnh này giúp Park Hae Soo duy trì được phong độ ổn định và tránh những ồn ào không cần thiết, điều không phải nghệ sĩ nào trong ngành giải trí khắc nghiệt như Hàn Quốc cũng làm được.