Quái vật King Kong xuất hiện trong teaser 'Skull Island' của Netflix

Đoạn teaser chưa đến 1 phút của series Skull Island (Brian Duffield - biên kịch của tác phẩm Love and Monsters - dẫn đầu nhóm tác giả viết kịch bản cho loạt phim lần này; các nhà làm phim Brad Graeber, Brian Duffield và Jacob Robinson ngồi ghế sản xuất) hé lộ nhiều quái vật vừa quen thuộc, vừa mới thuộc "vũ trụ quái vật" từng được giới thiệu trước đó.

Quái vật King Kong phiên bản hoạt hình trong Skull Island NETFLIX

Đây là tác phẩm mới nhất nằm trong "vũ trụ quái vật". Các phim trước đó do Legendary sản xuất như Godzilla (2014), Kong: Skull Island (2017), Godzilla: King of the Monsters (2019) và Godzilla vs. Kong (2021) đã phác thảo cho khán giả những thế giới của các loài quái vật nằm ngoài sự hiểu biết của con người, phần phim lần này góp phần mở rộng thế giới ấy.

Phim Skull Island kể về cuộc đấu tranh để sinh tồn của một nhóm các nhà thám hiểm trên hòn đảo Đầu Lâu, sau khi họ vô tình bị lạc đến nơi này để cố gắng giải cứu nhân vật Annie. Tại đây, họ đối mặt với những quái vật khổng lồ như bạch tuộc, bọn Skullcrawler, và dĩ nhiên trong đó có King Kong. Phiên bản trong phim người đóng của những quái vật này đã được giới thiệu qua Kong: Skull Island.

Dự án Skull Island lần đầu được "nhá hàng" vào năm 2021. Đây là 1 trong 2 loạt phim hoạt hình do Legendary sản xuất để chiếu trên Netflix. Dự án còn lại, Tomb Raider, được chuyển thể từ loạt trò chơi điện tử nổi tiếng cùng tên.

Poster phim Skull Island NETFLIX

Cũng về "vũ trụ quái vật" ngày càng được mở rộng, tháng 4 vừa qua, hãng Legendary đã tung teaser về tựa đề phần phim người đóng thứ 38 thuộc thế giới phim này, đó là Godzilla x Kong: The New Empire. Phim do Adam Wingard chỉ đạo. Anh chính là người lèo lái, làm nên thành công của phần đầu là Godzilla vs. Kong (thu về trên 470 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo).

Trong mô tả của các nhà sản xuất, phim Skull Island hứa hẹn là "hành trình đầy hồi hộp", nơi con người tìm cách tồn tại giữa những quái vật to như những quả núi. Tất cả các tập phim sẽ được phát trên Netflix vào ngày 22.6 tới.