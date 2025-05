Quận 12, TP.HCM công bố kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2025-2026

Đối tượng tuyển sinh đầu cấp chia làm 2 dạng

Quận 12 xây dựng các khu vực tuyển sinh đầu cấp linh hoạt dựa trên 3 yếu tố: phân bố trường lớp tại địa phương, số lượng trẻ em trong độ tuổi tuyển sinh và thông tin "nơi ở hiện tại" của học sinh từ cơ sở dữ liệu ngành. Đồng thời kết hợp sử dụng hệ thống bản đồ số dùng chung của thành phố để tính khoảng cách di chuyển của học sinh, tạo điều kiện cho học sinh được học gần nơi ở hiện tại và phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Học sinh lớp 5 Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12, TP.HCM ẢNH: THÚY HẰNG

Công tác đăng ký tuyển sinh được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn (gọi chung là trang tuyển sinh của thành phố), thông qua mã định danh của học sinh và tuân thủ theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Đối tượng tuyển sinh chia làm 2 dạng. Với đối tượng 1, ưu tiên tuyển sinh cho học sinh lớp 1 có "nơi ở hiện tại" thuộc địa bàn và trong độ tuổi quy định; và học sinh lớp 6 có "nơi ở hiện tại" thuộc địa bàn, đã hoàn thành chương trình tiểu học, trong độ tuổi quy định.

Với đối tượng 2: Học sinh có nguyện vọng học tại khu vực không thuộc địa bàn cư trú thực tế. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận xem xét ưu tiên đối tượng 2 xét tuyển theo thứ tự:

Học sinh đã hoàn thành chương trình mầm non hoặc tiểu học trên địa bàn;

Học sinh có cha hoặc mẹ làm việc tại địa bàn (các khu công nghiệp, cơ quan, tổ chức đặt trên địa bàn);

Học sinh chuyển tỉnh;

Học sinh thuộc các trường hợp đặc thù của địa phương.



Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận có thể xét tuyển theo thứ tự các đối tượng và chế độ ưu tiên, đảm bảo tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của quận và khung thời gian do Sở GD-ĐT ban hành. Kết quả tuyển sinh được công bố trực tuyến trên trang tuyển sinh của thành phố, công tác nộp hồ sơ được thực hiện theo hình thức trực tuyến và các văn bản hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Học sinh lớp 1 quận 12, TP.HCM năm học 2024-2025 ẢNH: THÚY HẰNG

Quận 12 huy động trẻ vào mầm non năm học 2025-2026

Vận động, tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn với mục tiêu huy động 100% trẻ 5 tuổi vào trường mầm non theo kế hoạch do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận quy định. Có kế hoạch thực hiện trên cơ sở đảm bảo chỗ học cho trẻ dưới 5 tuổi.

"Do đặc thù tuyển sinh của giáo dục mầm non, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận sẽ ban hành văn bản hướng dẫn chi tiết về quy trình tuyển sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, trong đó yêu cầu cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ phải đăng ký trực tuyến cho trẻ tại địa chỉ trang tuyển sinh của thành phố bằng mã định danh được cấp, đồng thời hoàn thành đầy đủ bộ hồ sơ nhập học và nộp phiếu khảo sát đầu vào của trẻ. Căn cứ nhu cầu của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ và nhu cầu của đơn vị, các cơ sở giáo dục mầm non có thể tổ chức cho trẻ làm quen với trường lớp trong thời gian hè", UBND quận 12 chỉ đạo. Ngày 22.6.2025 các cơ sở giáo dục mầm non công bố danh sách huy động trẻ.

Năm học 2025-2026, quận 12 tổ chức giữ trẻ từ 6 tháng đến 18 tháng tuổi tại các trường mầm non: Sơn Ca 6, Sơn Ca 8, Họa Mi 1, Hoa Đào, Ngọc Lan.

Năm học mới, Trường mầm non Hoa Đào, quận 12 thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế.

Tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2025-2026

Phương thức tuyển sinh lớp 1 thực hiện theo hình thức xét tuyển, đáp ứng các quy định tại về phương thức tuyển sinh chung. Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quận ban hành kế hoạch tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, xác định đối tượng xét tuyển, ưu tiên trên địa bàn và các nội dung liên quan, đảm bảo tuân thủ kế hoạch tuyển sinh của thành phố, văn bản hướng dẫn và khung thời gian của Sở GD-ĐT. Không giải quyết các trường hợp học sinh học sớm tuổi và các trường hợp không có tên trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.

Năm học 2025-2026, quận 12 tuyển sinh lớp 1 các lớp loại hình tiếng Anh tăng cường.

Tuyển sinh vào lớp 1 Chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND của UBND thành phố tại các trường tiểu học Nguyễn Khuyến, Nguyễn Thị Định, Võ Thị Sáu theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh.

Tuyển sinh vào lớp 1 đối với trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu. Trường này tuyển 5 lớp tiếng Anh tăng cường và 1 lớp tiếng Anh tích hợp.

Học sinh lớp 1 Trường tiểu học Lê Văn Thọ, quận 12 ẢNH: THÚY HẰNG





Các mốc thời gian tuyển sinh lớp 1 năm học 2025-2026 tại quận 12

Tại trường tiểu học Võ Thị Sáu: Ngày 24 đến ngày 26.5.3025, hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh học sinh đăng ký trên phần mềm tuyển sinh. Ngày 4.6.2025 nhà trường công bố danh sách trúng tuyển.



Đối với các trường tiểu học còn lại: Từ ngày 14.6.2025 đến 20.6.2025, hướng dẫn và tổ chức cho phụ huynh học sinh xác nhận nộp hồ sơ vào các trường. Công bố danh sách lớp 1 đồng loạt vào ngày 22.6.2025.



Đối với học sinh dạng đối tượng 2: Sau khi tuyển sinh kết thúc đối tượng 1, nếu còn khả năng tiếp nhận, Phòng GD-ĐT tham mưu xét tuyển học sinh đăng ký dạng đối tượng 2. Thời gian từ 23 đến 25.6.2025. Công bố danh sách (nếu có) ngày 28.6.2025.

Tuyển sinh lớp 6 tăng cường tiếng Anh, tiếng Anh tích hợp, lớp 6 trường chất lượng cao, tiên tiến hội nhập

Công tác tuyển sinh các lớp tăng cường tiếng Anh phải đảm bảo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp THCS và tăng cường chương trình hỗ trợ học sinh đạt chuẩn ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Đối tượng và điều kiện xét tuyển: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và có năng lực tiếng Anh theo yêu cầu cụ thể.

Học sinh THCS tại quận 12, TP.HCM trong chương trình Sử ca học đường ẢNH: THÚY HẰNG

Tuyển sinh vào lớp 6 trường thực hiện nội dung giáo dục chất lượng cao, tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh. Sĩ số không quá 35 học sinh/lớp. Đối tượng và điều kiện xét tuyển: Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học và có năng lực tiếng Anh theo yêu cầu.

Tuyển sinh vào lớp 6 Chương trình dạy và học các môn toán, khoa học và tiếng Anh tích hợp theo Quyết định số 5695/QĐ-UBND của UBND thành phố tại các Trường THCS Hà Huy Tập, THCS Nguyễn Ảnh Thủ và THCS Nguyễn Chí Thanh, theo nhu cầu phụ huynh.

Mốc thời gian tuyển sinh lớp 6 tại quận 12