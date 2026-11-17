Tọa lạc tại đường số 6, khu phố 4, phường An Khánh, TP.HCM, Pasteloa là quán chuyên phục vụ các món Brazil. Không cần một không gian rộng lớn hay biển hiệu cầu kỳ, quán vẫn đón thực khách nước ngoài đến từ nhiều quốc gia.

Quán Brazil nhỏ giữa TP.HCM, vì sao có khách quen ghé đều đặn?

Quán đã mở được khoảng 5 năm. Trong chừng ấy thời gian, Pasteloa dần có một nhóm khách quen, trong đó có những thực khách ghé đều đặn mỗi tháng.

Nhắc đến ẩm thực Brazil, nhiều người nghĩ ngay đến những bữa tiệc thịt nướng churrasco. Nhưng Pasteloa chọn đi theo hướng khác: những món ăn đường phố và đồ ăn vặt gắn liền với đời sống thường ngày ở Brazil.

Các món tại Pasteloa có giá dao động từ 65.000 đến 250.000 đồng. Hai món bán chạy nhất của quán không phải món chính, mà là hai món ăn vặt đường phố: coxinha và pastel.

Có người không dừng lại ở một lần thử. Họ ghé đi ghé lại, và quán trở thành nơi họ coi như quen thuộc.

Đằng sau những món ăn Brazil là câu chuyện của hai vợ chồng đến từ hai quốc gia khác nhau, anh Peter người Slovakia và chị Eloa Reis người Brazil, cùng lựa chọn xây dựng một không gian ẩm thực tại TP.HCM.

Giữa một thành phố có vô vàn lựa chọn ẩm thực, một quán Brazil nhỏ vẫn giữ được khách bằng những món mà nhiều người chưa có dịp thử ở nơi khác: pastel, coxinha, feijoada. Và bằng chuyện khách ghé đi ghé lại, rồi thành bạn của hai vợ chồng chủ quán.