Quán bún nức tiếng cầu Bà Tàng ngày bán nửa tạ mọc viên size khủng

Tìm một hàng bún mọc ngon, với viên mọc giòn sần sật không quá khó khi dạo một vòng TP.HCM. Nhưng để ăn được một tô bún mọc chất lượng, với viên mọc to như quả bóng bàn, cắn đến đâu, ngập răng đến đó, thì thực khách thì không có nhiều địa điểm phục vụ như quán bún mọc cầu Bà Tàng (ở Q.8, TP.HCM).

Mọc tươi, ngọt, làm hoàn toàn bằng giò sống, không pha thêm nấm mèo nên khi ăn thực khách có thể cảm nhận hoàn toàn độ dai, sần sật của thịt mọc.

Mọc viên được tiệm đặt riêng thợ làm mọc với hơn 40 năm kinh nghiệm, với viên mọc "size khủng" nổi danh cầu Bà Tàng (ở Q.8, TP.HCM). PHÚ THANH VÕ

Viên mọc to bằng quả bóng bàn, cứ 3 viên thì nặng gần 100 gram. Mọc được làm bằng giò sống tươi. PHÚ THANH VÕ

Một phần bún chỉ toàn mọc. Mỗi viên mọc được bán lẻ với giá 10.000 đồng. PHÚ THANH VÕ

Mỗi ngày, tiệm bán hơn 50 kg mọc tươi. Mọc sau thả vào nước lèo 20 phút, mọc được với sang nước lạnh để luôn dai, giòn. Khi nào khách gọi món thì mọc lại được thả vào nồi nước lèo đang sôi trụng thêm một lần nữa.

Do viên mọc khá to, nên chỉ cần ăn khoảng 2 viên, thực khách đã no căng cả bụng. Mỗi viên mọc lẻ nếu gọi thêm có giá 10.000 đồng.

Bún mọc ăn kèm gà, xương, giò, chấm với mắm tôm nên tiệm để sẵn đường và tắc để khi ăn khách sẽ tự pha nước chấm.

Đồ ăn kèm bún mọc đa dạng. Có gà, chả, giò và xương. Nếu khách không ăn xương sẽ được thay bằng giò. PHÚ THANH VÕ