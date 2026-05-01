Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Ẩm thực

Quán bún nước lèo 40 năm chỉ bán tôm đất: Bà chủ khó tính, sẵn sàng đóng cửa nếu...

Gia Bách
Gia Bách
01/05/2026 11:25 GMT+7

Quán bún nước lèo hơn 40 năm ở Cà Mau chỉ dùng tôm đất, giữ hương vị bằng công thức riêng. Bà chủ sẵn sàng nghỉ bán nếu thiếu nguyên liệu.

Ven quốc lộ 1, đoạn qua phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (trước đây là xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mu) có một quán bún nước lèo không bảng hiệu, không máy lạnh, không gian chưa tới 100 m2 vẫn đông kín khách mỗi trưa. Chủ quán là bà Nguyễn Thị Thu Ba, 71 tuổi, người giữ nguyên cách nấu và cách bán từ năm 1982 đến nay.

Không có tôm đất là nghỉ bán

Quán chỉ mở cửa từ 12 giờ trưa và thường hết sạch sau khoảng 4 tiếng. Đúng giờ trưa là khách đến và  kín chỗ rất nhanh, nhiều người phải chờ tới lượt.

Quán bún nước lèo của bà Nguyễn Thị Thu Ba

Ngồi ngay cửa quán, bà Ba trực tiếp chia từng phần bún, thêm nguyên liệu và quan sát toàn bộ không gian. Cách vận hành này giúp quán giữ được nhịp phục vụ ổn định dù lượng khách lớn.

Tô bún nước lèo tại quán có màu nâu trong, vị ngọt thanh. Công thức được bà Ba giữ kín suốt nhiều năm, nhưng bà cho biết nước dùng được nấu từ xương ống, nước dừa tươi, sả đập dập và khóm để khử mùi.

Bà Ba chia từng phần bún, bỏ các nguyên liệu và quan sát toàn bộ quán

Loại mắm cốt sử dụng là mắm sặc được ủ kỹ trên 6 tháng. Sự kết hợp này tạo nên hương vị không quá mặn nhưng thơm rõ mùi mắm. Nồi nước lèo luôn được giữ nóng liên tục, chan vào từng tô khi phục vụ để giữ trọn độ thơm.  

Nước lèo ngọt thanh nấu từ xương ống, nước dừa, sả, khóm và mắm sặc ủ trên 6 tháng tạo hương vị đậm đà đặc trưng

Quán bà Ba chỉ dùng duy nhất tôm đất, thay cho cá lóc hay heo quay

Bì heo nướng xắt sợi, trộn thính cùng tỏi phi tạo độ giòn béo, thơm đặc trưng và không bị bở khi chan nước lèo vào

Điểm khiến quán trở nên khác biệt nằm ở lựa chọn nguyên liệu. Trong khi nhiều nơi dùng cá lóc hoặc heo quay, bà Ba chỉ bán duy nhất tôm đất. Tôm phải là loại tôm đất sống tự nhiên ở vùng nước mặn Cà Mau, mua từ sáng sớm. Với bà, đây là yếu tố không thể thay thế. "Có những ngày không mua được tôm đất đúng ý, tôi chấp nhận đóng cửa quán chứ không dùng loại khác", bà Ba nói.

Chính sự "khó tính" này trở thành lý do giữ chân khách suốt nhiều năm, tạo nên thương hiệu riêng không lẫn với các quán bún nước lèo khác.

Tô bún nước lèo níu chân thực khách bằng vị quen cũ

Ngoài tôm, phần bì cũng là chi tiết tạo dấu ấn. Bì không mua sẵn mà được làm từ thịt heo nướng vàng, xắt sợi thủ công. Bà Ba tự rang thính, phi tỏi để trộn, giúp bì giữ được độ giòn, béo và không bị bở khi ăn cùng nước lèo. Bán tới đâu, xắt bì trộn tới đó.

Nước lèo thơm mùi mắm luôn được giữ nóng để chan vào từng tô bún

Để giữ vị, quán chỉ dùng giá và hẹ làm rau ăn kèm. Theo bà, 2 loại rau này không làm át mùi mắm và giúp nước lèo giữ độ trong. Giá được lấy từ mối quen để đảm bảo luôn giòn và không bị thâm.

Tô bún nước lèo với tôm đất, bì heo nướng xắt sợi và rau hẹ

Quán chỉ dùng giá và hẹ ăn kèm để giữ vị nước lèo trong, không át mùi mắm

Sắc đỏ của tôm đất cùng sắc vàng của bì nướng và màu xanh của hẹ hòa quyện bắt mắt

Một tô bún nước lèo giá 40.000 đồng được dọn ra với sắc đỏ của tôm đất cùng sắc vàng bì nướng và màu xanh của hẹ hòa quyện bắt mắt. Thực khách thường vắt thêm chanh, cho chút ớt, tạo nên sự cân bằng vị giác.

Mỗi ngày, quán bán khoảng 200 suất, riêng dịp lễ tết có thể tăng gấp 3 lần nhưng cách làm và chất lượng vẫn giữ nguyên.

Nhiều thực khách mua bún mang đi

Không ít người chọn mua mang đi như một thói quen gắn với hương vị quen thuộc. Ông Phạm Văn Thanh chia sẻ: "Hơn 15 năm quay lại, ăn tô bún nước lèo của bà Ba không chỉ là ăn món ngon mà như tìm lại ký ức tuổi thơ".

Trong thị trường ẩm thực luôn biến đổi, quán bún nước lèo chỉ bán tôm đất của bà Ba vẫn tồn tại theo cách riêng, giữ nguyên công thức, giữ nguyên nguyên tắc và giữ lượng khách trung thành.

Bất ngờ quán bún mắm trong hẻm ở TP.HCM giá cao nhất 130.000 đồng/tô đang gây sốt

Bất ngờ quán bún mắm trong hẻm ở TP.HCM giá cao nhất 130.000 đồng/tô đang gây sốt

Với phần rẻ nhất giá 80.000 đồng, phần đặc biệt giá 130.000 đồng, một quán bún mắm gần 30 năm tuổi nằm sâu trong hẻm ở Q.4 (TP.HCM) đang gây sốt trên mạng xã hội thời gian qua.

Khám phá thêm chủ đề

bún nước lèo Heo quay ẩm thực cà mau
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận