Quán bún thịt nướng duy nhất được giải Michelin ở TP.HCM: Những điều bất ngờ

Đó là quán ăn của gia đình bà Nghiêm Thị Kim Loan (54 tuổi) ở Q.Tân Bình, nằm trong hạng mục giải thưởng Michelin Selected. Theo đó, Michelin Guide dành những lời có cánh cho quán bún thịt nướng có thâm niên hơn 20 năm ở TP.HCM này.



Thực đơn chỉ có một món duy nhất – bún với chả giò, thịt heo nướng, xà lách, giá đỗ, dưa chuột, cà rốt, đậu phộng và hành lá. Các kết cấu và hương vị tương phản thật kỳ diệu! Michelin Guide

Quán đông khách bất ngờ hậu Michelin

Chiều cuối tuần thong dong, tôi đi dọc con đường Chấn Hưng bình yên giữa lòng P.6 (Q.Tân Bình) và dừng chân trước quán bún thịt nướng của bà Loan “hot rần rần" mấy ngày vừa qua.

Quán bún giá bình dân của bà Loan nhận được giải Michelin đông đúc khách. CAO AN BIÊN

[CLIP]: Quán bún thịt nướng đạt giải thưởng Michelin gây tò mò ở TP.HCM.

Mỗi tô bún bình dân ở đây giá 38.000 đồng. CAO AN BIÊN

Vừa gửi xe, tôi lập tức ấn tượng với những rặng cây trứng cá xanh tươi, rợp mát một khu đất rộng chừng 1.000 m2 đối diện trước quán. Không khí ở đây mát mẻ, dễ chịu khiên tôi có cảm giác bình yên ngày giữa lòng thành phố nhộn nhịp.

Thời điểm này, không ngoài dự đoán, quán đông đúc khách. Đó là khách ăn tại quán, khách mua mang đi và cũng đông shipper đứng chờ khiến những người bên trong làm việc khá vất vả để làm món nhanh nhất, không ai phải chờ đợi lâu.

Các thành phần chính trong tô bún thịt nướng ngon miệng. CAO AN BIÊN

Sau Michelin, nhiều khách tìm tới quán thưởng thức. Đa phần, khách ở đây đều là khách quen, có khách ăn hơn 20 năm qua. CAO AN BIÊN

Thấy tôi, bà chủ niềm nở tiếp chuyện. Với cách nói chuyện từ tốn và nét mặt hiền lành, tôi cảm giác bà gần gũi như một người thân trong gia đình mình vậy. Cười hiền, bà Loan tâm sự những ngày qua bà và các con, người thân, nhân viên của quán vẫn còn những cảm xúc đặc biệt khi quán vừa lọt vào danh sách giải thưởng của Michelin.

Chỉ vào giải thưởng Michelin đỏ rực được dán ở vị trí trang trọng trong quán, nơi mà ai ai cũng có thể nhìn thấy, bà chủ thật tình: “Trước đó, tôi không biết Michelin là gì ngoài thương hiệu lốp xe Michelin.

Hơn 10 người thân và nhân viên cùng bán với mẹ con bà Loan. NHẬT LÊ

Đó là lý do mà khi nhận được bưu phẩm của Michelin trước ngày trao giải, tôi cũng không hiểu đó là gì. Tới khi họ công bố danh sách rồi, khách quen gọi điện chúc mừng quá trời tôi mới bắt đầu tìm hiểu và nhận ra đây mà một giải thưởng danh giá”.

Với bà, giải thưởng này vừa là một bất ngờ, vừa là niềm vui lớn. Bà cho biết mình không nghĩ là quán sẽ được, vì có thể có nhiều quán ngon hơn. Nhưng đây cũng là một sự khích lệ rất lớn dành cho bà chủ trong suốt mấy chục năm hết lòng phục vụ những vị khách thương yêu của mình.

Bà chủ nói không có bí quyết đặc biệt, bán bằng cái tâm và tình yêu dành cho thực khách của mình. NHẬT LÊ

“Theo cô, vì sao quán đạt giải? Có phải do công thức nấu ăn ngon?”, nghe tôi hỏi, bà chủ cho biết bí quyết lớn nhất của bà chính là nấu ăn bằng cái tâm, nấu như nấu cho người nhà của mình vậy.

“Nấu bằng cái tâm, tự khắc mọi thứ sẽ ngon. Tôi không có bí quyết gì đặc biệt, chỉ biết lựa chọn những nguyên liệu tươi ngon nhất. Mỗi ngày tôi đều ước chừng, bán bao nhiêu là hết bấy nhiêu chứ không bao giờ để tới ngày hôm sau. Đó giờ vẫn vậy!”, bà chủ nói.

Mẹ khởi nghiệp, con trai tiếp nối

Năm 1993, bà Loan lấy chồng, chuyển từ Đồng Nai vào TP.HCM sinh sống. Để có kế sinh nhai, bà làm thợ may cho một xí nghiệp lớn, rồi may tự do. Muốn có thêm tiền trang trải cuộc sống và nuôi các con, người phụ nữ quyết định bán bánh xèo, bò lá lốt cũng trên đường Chấn Hưng này, phụ đồng nào hay đồng đó với người chồng thợ mộc.

Tô bún với sự phối hợp các nguyên liệu hài hòa, giá cả phải chăng. Tôi chấm 8.5/10. CAO AN BIÊN

Ăn nên làm ra với món ăn này, hơn 1 năm sau bà quyết định đổi sang bán bún thịt nướng thử và bất ngờ khách cũng cực kỳ thích món ăn của bà. Vậy là người phụ nữ táo bạo đổi sang bán món ăn này.

Từ bán dạo, rồi bán trong một căn chòi nhỏ bà Loan tích cóp tiền mở mặt bằng rộng rãi hơn để bán. Có thời điểm quán bún thịt nướng của bà là một “khu vườn" hơn 1.000 m2 ở khu đất đối diện. Năm 2018, bà đổi sang bán ở nhà cho đến tận hôm nay. Chồng của bà cũng bắt đầu cùng vợ buôn bán, dồn hết tâm huyết vào quán ăn này.

Michelin dành nhiều lời có cánh cho phần bún ở quán. CAO AN BIÊN

Bà chủ liên tục nhận cuộc gọi khách đặt mua mang về, nhiều người ở xa quán sẵn sàng trả phí ship cao. CAO AN BIÊN

Quán có tên là Hoàng Văn, được bà đặt theo tên con trai út của bà theo ý muốn của cha chồng. “Văn nhà tôi hồi nhỏ mập mạp, ăn nhiều nên ông cũng muốn đặt theo tên của cháu. Trước đó nhiều năm trời quán không có tên đâu, người ta truyền tai nhau là tôi bán đoạn này thôi", bà cười, bật mí về nguồn gốc dễ thương của tên quán.

Hồi nhỏ mỗi lần đi học về, 2 con trai của bà đều ra phụ mẹ bán quán. Nay lớn khôn, anh Văn thì có công việc khác, nhưng vợ anh thì vẫn thường sang phụ mẹ. Con trai đầu của bà Loan, tên Tuấn Anh (29 tuổi) là người đã đồng hành cùng bà buôn bán quán này suốt mấy chục năm qua.

“Nếu mai sau tôi không còn sức để bán, tôi sẽ rất vui và tự hào khi các con kế thừa quán ăn tâm huyết của mình. Con lớn tôi giỏi và hiền lắm, phụ mẹ, đồng hành với mẹ xưa giờ", người mẹ bày tỏ.

Anh Tuấn Anh và mẹ. CAO AN BIÊN

Bà chủ cố gắng mỗi ngày mang những tô bún tâm huyết đến với thực khách ủng hộ. CAO AN BIÊN

Tâm sự với chúng tôi, anh Tuấn Anh cho biết bản thân thật hạnh phúc khi cùng buôn bán với mẹ. Anh cảm nhận được tình cảm và sự tâm huyết mẹ dành cho món ăn cũng như những thực khách của mình. Chính sự thương khách của mẹ, là điều để anh học hỏi và anh nói đó cũng là bí quyết để níu chân khách suốt mấy chục năm nay.

Anh Nguyễn (28 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) cho biết mình là khách quen của quán khi ăn ở đây từ hồi còn nhỏ. Gần nhà, giá cả bình dân, món bún ngon với sự phối hợp hài hòa của các nguyên liệu không có điểm nào để vị khách phải chê.

“Mình đọc báo có biết quán cô được sao Michelin nên mình cũng vui lắm, nay ghé lại ăn cho “nóng"! Tô bún ở đây mọi thứ đều ngon, nhất là nước chấm và nem nướng. Tất nhiên là mình ủng hộ quán dài dài”, anh nhận xét.