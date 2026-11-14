Quán cơm 2.000 đồng và tấm lòng của vị linh mục

Đ IỂM HẸN QUEN THUỘC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

Thành lập vào tháng 3.2025, Quán cơm Bác Ái (người dân hay gọi là Quán cơm Bác Ái cha Tâm) dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của những người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực vào mỗi chủ nhật hằng tuần.

Điều đặc biệt ở quán là dù bán mỗi suất cơm có giá 2.000 đồng thế nhưng phần lớn bà con đến đây đều dùng miễn phí. "Tôi không đặt nặng chuyện bà con có bỏ vào thùng 2.000 đồng hay không. Tôi chỉ mong mọi người đến quán có được bữa cơm ngon, ăn uống thoải mái mà không cảm thấy mặc cảm hay mang ơn ai. Ai có thì bỏ vào thùng, còn ai không có cũng không sao. Nhiều bà con đã lớn tuổi, không thể ra quán lấy cơm được thì sẽ có người giao tận nhà", linh mục Antôn Trương Chí Tâm chia sẻ.

Biết đến việc linh mục Antôn Trương Chí Tâm mở quán cơm giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, cô Nguyễn Thị Quế (73 tuổi) đã tình nguyện tham gia phụ giúp ngay từ những ngày đầu thành lập. Dù nhà cách quán khoảng 10 km, ngày nào cô cũng đến để cùng mọi người chuẩn bị những suất cơm.

Những thành viên trong nhóm thiện nguyện Bác Ái ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Cô Quế chia sẻ: "Quán cơm này trở thành niềm vui của tôi mỗi ngày. Nhìn bà con đến ăn ngon miệng, có được bữa cơm no là tôi thấy vui, bao nhiêu mệt mỏi cũng vơi đi. Những hôm thiếu người phụ giúp, tôi lại đến quán từ 4 giờ 30 sáng để cùng mọi người chuẩn bị cơm. Dù có vất vả một chút nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với quán lâu dài".

H ÀNH TRÌNH DUY TRÌ QUÁN CƠM

Để có được địa chỉ quen thuộc cho những người lao động khó khăn, Quán cơm Bác Ái cha Tâm đã trải qua không ít khó khăn trong những ngày đầu thành lập. Kinh phí ban đầu chủ yếu đến từ tiền túi của linh mục Antôn Trương Chí Tâm cùng sự đóng góp của các thành viên nhóm từ thiện Bác Ái và giáo dân.

Để có kinh phí lo bữa cơm ngày chủ nhật cho bà con, từ thứ ba đến thứ bảy, quán bán cơm với giá 30.000 đồng/suất, mở cửa từ 6 - 12 giờ; nghỉ vào thứ hai. Số tiền thu được sau khi trừ chi phí của những ngày bán hàng này được nhóm từ thiện Bác Ái sử dụng làm nguồn kinh phí tổ chức bữa cơm 2.000 đồng vào ngày chủ nhật.

Các thành viên nhóm từ thiện Bác Ái tận tình phục vụ bà con ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Cô Trần Thị Phương, người đảm nhận công việc đứng bếp chính, cho biết: "Ban đầu, mỗi suất cơm được bán với giá 25.000 đồng. Sau đó, do chi phí nguyên liệu tăng nên quán điều chỉnh lên 30.000 đồng. Nếu nguồn thu từ bán quán không đủ bù đắp chi phí, cha Tâm sẽ bỏ tiền túi để bù vào. Những thực phẩm, nguyên liệu do mọi người gửi tặng cũng được nhóm tận dụng để chuẩn bị các bữa ăn cho bà con. Quán sẽ thay đổi thực đơn mỗi ngày với những món ăn quen thuộc như thịt kho trứng, cá chiên, gà kho sả…, một bữa ăn ngon và đầy đủ chất sẽ giúp mọi người có thêm sức để làm việc".

Không chỉ phục vụ bữa cơm 2.000 đồng vào ngày chủ nhật, trong những ngày thường, nhóm cũng sẵn lòng mời cơm miễn phí những cô chú bán vé số, bà con có hoàn cảnh khó khăn ghé quán.

Không gian quán đơn sơ nhưng rất sạch sẽ và thoáng mát ẢNH: LA TƯỜNG VÂN

Ngoài những thành viên có trách nhiệm chính, quán còn có thêm những thành viên "chạy vòng ngoài", từ lấy nguyên liệu đến giao cơm tận nhà cho những người không thể đến quán. Chú Hiếu (64 tuổi) là một trong những người như vậy.

Chú Hiếu chia sẻ: "Những ngày đầu, món ăn của quán chưa được ngon như mong muốn, nhưng chúng tôi luôn cố gắng cải thiện từng ngày. Mỗi lần nghe bà con khen cơm ngon, đó là thù lao mà nhóm chúng tôi muốn nhận được. Tôi không có công việc chính tại quán nên ai cần gì thì tôi phụ việc đó, khi thì chạy đi lấy hàng, lúc lại giao cơm cho những bà con nghèo không thể đến quán. Tôi chỉ mong có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục phục vụ bà con lâu dài".

Từ những đóng góp âm thầm của linh mục Antôn Trương Chí Tâm và các thành viên nhóm Bác Ái, Quán cơm Bác Ái cha Tâm vẫn đều đặn đỏ lửa, mang đến những bữa ăn ấm lòng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Với họ, niềm vui đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy bà con có một bữa cơm ngon và được sẻ chia phần nào những nhọc nhằn trong cuộc sống!