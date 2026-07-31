Quân đội Hàn Quốc suýt bắn nhầm UAV Mỹ

Hãng Yonhap ngày 31.7 đưa tin sự việc xảy ra vào ngày 30.7, khi một UAV được phát hiện trong Vùng kiểm soát dân sự, vùng đệm phía nam Đường phân giới quân sự (MDL) chia cắt Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên.

Quân đoàn 1 của Hàn Quốc đã kích hoạt hệ thống báo động phòng không vì nghi có UAV xâm nhập và triển khai các thiết bị giám sát, gồm thiết bị quan sát nhiệt, radar.

Bộ Chỉ huy Các chiến dịch trên bộ Lục quân Hàn Quốc được cho là đã huy động khí tài phòng không như pháo phòng không để bắn rơi chiếc UAV.

UAV của quân đội Hàn Quốc trong một cuộc tập trận hồi năm 2023 ảnh: afp

Tuy nhiên, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) sau đó cho biết đó là UAV của Thủy quân lục chiến Mỹ, đang làm nhiệm vụ trong cuộc tập trận chung của hai bên gần giới tuyến liên Triều.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cũng xác nhận đó là UAV của Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Thủy quân lục chiến 7.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chiếc UAV được sử dụng để xác minh lực lượng hai bên có bắn trúng mục tiêu trong cuộc tập trận hay không. Chiếc UAV cất cánh từ trường bắn ở bên bờ sông Imjin tại Paju, một trong những trường bắn gần giới tuyến nhất.

Thiết bị này bay ở độ cao khoảng 150 m, cần được thông báo cho bộ chỉ huy Hàn Quốc trước khi hoạt động.

Tờ Chosun Ilbo đưa tin rằng Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã thông báo kế hoạch tập trận và gửi văn bản chính thức về việc vận hành UAV nhưng thông tin chưa được báo lên cấp chỉ huy hoặc chia sẻ với các đơn vị liên quan.

Việc đó khiến cho các chỉ huy thực địa không nắm được thông tin. Do đó, một quân nhân tại chốt quân sự ở tỉnh Gyeonggi nghĩ rằng UAV là của Triều Tiên và đã hành động theo quy trình tiêu chuẩn.

Cơ quan chức năng còn phát cảnh báo khẩn cấp tại huyện Cheorwon, cách thủ đô Seoul khoảng 80 km về hướng đông bắc, khuyến cáo cư dân vào nơi an toàn. Quân đội sau đó gửi tin nhắn thông báo tình hình đã được giải quyết.

JCS dự kiến đến Quân đoàn 1 để điều tra vụ việc.