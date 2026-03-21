Quan Không Gờ và hành trình lan tỏa vẻ đẹp chợ truyền thống Việt qua 100 vlog

Quan Không Gờ vừa đăng tải bài viết chia sẻ về động lực đằng sau chuỗi vlog "Thử thách 100K chợ quê". Theo đó, gần 3 năm qua, anh đã rong ruổi khắp mọi miền đất nước, đưa hình ảnh những khu chợ bình dị đến gần hơn với hàng chục triệu khán giả trẻ qua hơn 100 vlog.

Lưu giữ ký ức trước nguy cơ mai một

Chia sẻ về lý do thực hiện dự án, Quan Không Gờ cho biết ý tưởng xuất phát từ những trăn trở về tương lai của chợ truyền thống trong nhịp sống hiện đại. Anh tự hỏi: "30 năm nữa... chợ truyền thống sẽ đi về đâu?".

"Quan sinh ra và lớn lên ở chợ, tuổi thơ gắn liền với những sạp hàng, tiếng rao quen thuộc. Khi càng lớn, nhìn lại các chợ đang vắng dần, hiếm có thế hệ trẻ nào tiếp nối công việc của ba mẹ ở chợ. Vì vậy, Quan muốn lưu lại hình ảnh của một giai đoạn văn hóa trước khi có sự thay đổi rõ rệt", anh bộc bạch.

Quan Không Gờ đã đặt chân tới hơn 100 khu chợ khắp Việt Nam để thực hiện dự án "Thử thách 100k" với hơn 100 vlog trong gần 3 năm Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, càng đi nhiều, Quan càng nhận ra một thực tế: chợ truyền thống đang dần thay đổi theo hướng lặng lẽ, thưa vắng hơn. Những khu chợ từng đông đúc nay không còn giữ được nhịp sống cũ. Người bán ít đi, người mua cũng thưa dần. Có những nơi anh quay lại sau một thời gian đã không còn tồn tại. "Có cảm giác như tôi quay lại tìm một phần ký ức của mình, nhưng nó không còn ở đó nữa", Quan chia sẻ.

Theo nam vlogger, 30 đến 40 năm nữa, khi những đứa trẻ lớn lên trong ánh đèn của trung tâm thương mại hiện đại, có lẽ chúng sẽ không còn biết đến không khí nhộn nhịp của chợ quê. "Lúc đó, Quan chỉ cần mở lại những thước phim này để tụi nhỏ thấy rằng đã từng có một nơi rất 'đẹp', rất 'thật' và rất 'ấm' tồn tại", anh nói.

Lan tỏa giá trị tích cực cùng Quan Không Gờ

Không chỉ dừng lại ở việc khám phá ẩm thực hay review món ăn, Quan Không Gờ thường xuyên lồng ghép các hoạt động tặng quà, san sẻ khó khăn với các tiểu thương nhỏ lẻ. Việc làm này, theo anh, xuất phát từ sự đồng cảm cá nhân vì gia đình anh cũng từng có thời gian mưu sinh chật vật tại chợ.

Tuy nhiên, việc làm cầu nối truyền tải hình ảnh trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng êm ả. Vừa qua, đoạn video anh trải nghiệm tô bún ốc tại chợ Đồng Xuân bất ngờ vướng phải những luồng thông tin tranh cãi, bị cắt ghép gây hiểu lầm. Quan Không Gờ đã phải nhanh chóng đăng clip gốc để bảo vệ người bán và giải oan cho bản thân.

Nhắc lại sự cố này, anh thẳng thắn: "Áp lực lớn nhất của Quan là làm sao để khán giả vào xem clip gốc, từ đó hiểu được sự dễ thương, nhiệt tình của cô chủ quán chứ không phải không khí tiêu cực đang bị lan truyền. Quan tâm niệm, khi làm truyền thông, bất kỳ video nào đến với khán giả đều phải mang tinh thần tích cực, không gây hiểu lầm hay làm tổn hại ai chỉ để câu view".

Kênh YouTube của Quan Không Gờ và chuỗi vlog đặc biệt Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Sau sự việc, nhà sáng tạo nội dung khẳng định châm ngôn làm nghề của mình vẫn không thay đổi. "Nếu trong tương lai vẫn xuất hiện những ý kiến trái chiều hay thông tin bóp méo, Quan sẵn sàng lên tiếng bảo vệ người bán và bảo vệ mình. Nếu có điều gì chưa trọn vẹn, Quan thà không đăng tải nội dung đó để không làm ảnh hưởng đến bất kỳ ai", anh nhấn mạnh.

Trước chuỗi "Thử thách 100K chợ quê", Quan Không Gờ đã ghi dấu ấn với cộng đồng qua các dự án thiện nguyện ý nghĩa như Ăn gì khó, có Quan lo hay Mỗi tuần một tỉnh, đồng thời xuất sắc đạt giải Nhà sáng tạo đời sống & giáo dục tại TikTok Awards Việt Nam 2022.

Hành trình 3 năm đi qua 100 khu chợ của Quan Không Gờ không chỉ là sự kiên trì của một người trẻ với đam mê xê dịch, mà còn là nỗ lực đáng trân trọng trong việc gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa bình dị của con người Việt Nam.