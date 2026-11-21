Sáng 21.11, tại thành phố Đà Nẵng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22.11.1946 - 22.11.2026), ôn lại chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm tinh thần cách mạng, truyền thống hào hùng của lực lượng vũ trang Quân khu 5 ẢNH: LÊ TÂY

Dự buổi gặp mặt có nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía Quân khu 5 có trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5; thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, nguyên lãnh đạo quân khu và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên ưu tú trong lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 tại Đà Nẵng ẢNH: LÊ TÂY

Trình bày diễn văn tại buổi gặp mặt, thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh, Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại.

Ngày 16.10.1945, Chiến khu 5 được thành lập. Đến ngày 22.11.1946, Đảng bộ Quân sự Khu 5 ra đời, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân sự Khu 5, quân và dân trên địa bàn đã kiên cường chiến đấu, lập nhiều chiến công vang dội. Tiêu biểu là chiến dịch Bắc Tây nguyên chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ; các chiến thắng Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường; chiến dịch Tây nguyên và chiến dịch giải phóng Đà Nẵng.

Những thắng lợi này góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của địch, tạo thế và lực cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: LÊ TÂY

Nghệ thuật quân sự

Theo thiếu tướng Lương Đình Chung, thực tiễn chiến đấu trên chiến trường Khu 5 còn góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học quý về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, tổ chức lực lượng ba thứ quân, kết hợp tác chiến du kích với tiến công chính quy và phát huy sức mạnh tổng hợp trên ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng, đô thị.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tham gia giải quyết vấn đề Fulro, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và Lào.

Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, giai đoạn 2025 - 2030, Đảng bộ Quân khu 5 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" gắn với phương châm "5 vững"; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ vững thế trận lòng dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 ẢNH: LÊ TÂY

Dịp này, Đảng bộ Quân khu 5 khẳng định quyết tâm kế thừa, phát huy truyền thống, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu", hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.