Quân khu 7 vận động xây tặng 670 căn nhà tình nghĩa quân - dân

Sáng 12.11, tại TP.HCM, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức hội nghị tổng kết mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" giai đoạn 2019 - 2025; vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai mô hình.



Tham dự có trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7; trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7; đại diện UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương trên địa bàn quân khu cùng đại diện các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Hỗ trợ nhà ở, chăm lo đời sống đồng bào

Giai đoạn 2019 - 2025, Quân khu 7 triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo, trong đó vận động xây tặng 670 căn nhà tình nghĩa quân - dân, 464 căn nhà tại các điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, đồn, trạm biên phòng.

Bên cạnh đó, các đơn vị xây dựng, sửa chữa 214 căn nhà với kinh phí hơn 6 tỉ đồng; xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng và 188 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong vùng đồng bào dân tộc và tại các cơ sở thờ tự tôn giáo.

Trung tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 thăm hỏi các đại biểu ẢNH: LÊ TIẾN

Các hoạt động hỗ trợ còn được triển khai trên nhiều lĩnh vực như tạo sinh kế, xây dựng công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng, trường học; chăm sóc sức khỏe, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo.

Cùng với hỗ trợ đời sống, lực lượng vũ trang Quân khu 7 tổ chức tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; duy trì các hội trại, gặp mặt, giao lưu văn hóa, thể thao vào dịp lễ, tết và những sự kiện chính trị quan trọng.

Những hoạt động này góp phần tăng cường gắn kết giữa lực lượng vũ trang với đồng bào dân tộc, tôn giáo, củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại hội nghị ẢNH: LÊ TIẾN

Từ hỗ trợ đến đồng hành, giúp người dân tự lực vươn lên



Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Trần Vinh Ngọc yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 7 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các địa phương, tiếp tục thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo.

Theo trung tướng Trần Vinh Ngọc, việc triển khai mô hình thời gian tới cần thiết thực, hiệu quả, bền vững và hướng mạnh về cơ sở. Các đơn vị cần phát huy kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, khó khăn; đổi mới nội dung, hình thức thực hiện và huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho đồng bào.

Trao bằng khen cho 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình giai đoạn 2019 - 2025 ẢNH: LÊ TIẾN

Trong đó, ưu tiên người dân còn khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và địa bàn có đông đồng bào tôn giáo. Trọng tâm là chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, hướng dẫn, tạo điều kiện để người dân tự lực vươn lên.

Việc hỗ trợ đời sống cần gắn với vận động người dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần xây dựng địa bàn ổn định, phát triển.

Dịp này, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 vinh danh, trao bằng khen cho 18 tập thể và 26 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình giai đoạn 2019 - 2025.