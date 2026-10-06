Quân khu 9 thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam phân hiệu 2

Ngày 6.10, Quân khu 9 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập phân hiệu 2 Trường Thiếu sinh quân miền Nam (ở phường Vị Tân, TP.Cần Thơ) và khai giảng khóa học đầu tiên 2026 - 2027. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội tại khu vực phía nam.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, trao quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Nam phân hiệu 2 ẢNH: CTV

Trường Thiếu sinh quân miền Nam phân hiệu 2 được thành lập theo quyết định số 5243 ngày 21.9.2026 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là mô hình trường đào tạo đặc thù, trực thuộc hệ thống Trường Thiếu sinh quân ba miền (Bắc, Trung, Nam) được tổ chức tại các quân khu. Năm khai giảng đầu tiên, trường đón 160 học sinh lớp 6 và lớp 10 nhập học.

Theo thượng tá Nguyễn Đình Tâm, Phó hiệu trưởng Trường Thiếu sinh quân miền Nam kiêm Chỉ huy trưởng phân hiệu 2, trường đã hoàn thành việc rà soát, điều chỉnh chương trình giảng dạy, bám sát định hướng đổi mới giáo dục. Điểm nổi bật trong chương trình đào tạo là sự tích hợp chặt chẽ giữa kiến thức văn hóa phổ thông và tri thức quân sự cơ bản. Nhà trường đã chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện hoạt động giáo dục và tập huấn nghiệp vụ cho giáo viên.

Tại trường, hệ thống nhà ăn, nhà bếp được trang bị đồng bộ, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và chế độ dinh dưỡng. Bệnh xá cũng đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc và trang thiết bị y tế thiết yếu. Đặc biệt, toàn bộ học sinh đã được cấp phát đầy đủ quân trang, dụng cụ học tập và sinh hoạt cá nhân trước thềm năm học mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với học sinh nhập học tại Trường Thiếu sinh quân miền Nam phân hiệu 2 ẢNH: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9, yêu cầu thời gian tới, Ban Chỉ huy phân hiệu 2 cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên cần quán triệt sâu sắc các nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Quân khu 9 về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo.

Đặc biệt, nhà trường cần chú trọng kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa giáo dục văn hóa, định hướng nghề nghiệp với huấn luyện quân sự và rèn luyện kỷ luật. Các cơ quan chức năng quân khu tiếp tục theo dõi, phối hợp chặt chẽ với Sở GD-ĐT thành phố Cần Thơ hỗ trợ tối đa điều kiện hoạt động cho phân hiệu. Song song đó, các em học sinh cần nỗ lực vượt qua khó khăn khi sống xa gia đình và luôn giữ tinh thần đoàn kết, chăm ngoan, quyết tâm rèn luyện thành những công dân ưu tú của đất nước.