Quản lý AI phiên bản Donald Trump

Tổng thống Trump ngày 29.9 có cuộc gặp với lãnh đạo các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ tại Nhà Trắng nhằm thảo luận về việc quản lý AI.

Nhấn mạnh tính tự quản

Công bố sau cuộc gặp, ông Trump cho biết ông và lãnh đạo 6 công ty gồm Anthropic, Google, Meta, Nvidia, OpenAI và X đã ký thỏa thuận "ràng buộc về đạo đức", thiết lập 4 lớp kiểm soát đối với việc phát triển AI, theo Reuters.

Theo nội dung văn kiện được chủ nhân Nhà Trắng công bố trên mạng xã hội Truth Social, thỏa thuận đặt vai trò của các nhà phát triển vào vị trí trung tâm trong việc tự giám sát các mô hình AI sao cho đảm bảo an toàn. Cụ thể, thỏa thuận kêu gọi các công ty thực thi việc kiểm soát nội bộ chặt chẽ "nhằm đảm bảo các mô hình không tấn công mạng hoặc truy cập các hệ thống kỹ thuật theo cách ngoài ý muốn" và hợp tác với đơn vị kiểm toán độc lập bên ngoài để đánh giá xem liệu cơ chế kiểm soát đó có hoạt động đúng chức năng. Thỏa thuận cũng kêu gọi các công ty thiết lập ủy ban trong hội đồng quản trị để đánh giá báo cáo từ các kiểm toán viên nội bộ và bên ngoài.

Tổng thống Trump và các lãnh đạo công nghệ trong buổi gặp gỡ tại Nhà Trắng ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, thỏa thuận này không mang tính ràng buộc pháp lý nhưng có thể được chuyển đổi thành luật hoặc quy định nếu thấy hợp lý. "Văn kiện này gần giống như một bản hiến pháp. Những người quyền lực nhất thế giới và tôi - với tư cách tổng thống - đã ký vào đó. Đó thật sự là một hình thức bảo vệ", Tổng thống Trump phát biểu. Tỉ phú Mark Zuckerberg, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành của Meta, nói rằng thỏa thuận nhằm đảm bảo với khách hàng rằng công nghệ AI "sẽ hoạt động theo cách mà chúng ta mong muốn", đồng thời cho biết thỏa thuận này là điểm khởi đầu cho bộ tiêu chuẩn trên toàn ngành.

Trong khi đó, người giàu nhất thế giới Elon Musk, hiện sở hữu mạng xã hội X và là đồng sáng lập Công ty OpenAI, cho rằng việc các nhà điều hành đồng ý kiểm tra, đánh giá và thẩm định chéo độ an toàn của AI là tốt hơn nhiều so với việc tự đánh giá sản phẩm của mình.

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Quan điểm của ông Trump

Thỏa thuận được ký kết trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về việc AI có thể thay thế con người, cùng những rủi ro an toàn do các mô hình AI đặt ra, đặc biệt là sau một loạt sự cố liên quan các tác nhân AI vài tháng gần đây.

Ngay cả các công ty AI lớn như Anthropic và OpenAI cũng đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về nguy cơ mô hình AI "nổi loạn", vượt ra khỏi tầm kiểm soát của con người, thậm chí đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại. Tuy nhiên, Tổng thống Trump nhiều lần tuyên bố rằng những cảnh báo này đã bị thổi phồng và phản đối việc can thiệp quá mức của chính phủ trong quản lý.

"Tôi sẽ không bao giờ kìm hãm sự phát triển của công nghệ vốn sẽ còn lớn mạnh hơn cả cuộc cách mạng công nghiệp", ông phát biểu ngày 29.9 tại sự kiện ra mắt trang web America.gov mới - một nền tảng được xây dựng dựa trên AI nhằm giúp người dân tiếp cận các dịch vụ của chính quyền liên bang dễ dàng hơn. Ông cũng khẳng định rằng Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang (FBI) và các cơ quan chức năng hiện hành đã có đủ thẩm quyền để xử lý trách nhiệm của những đối tượng lợi dụng AI vào các mục đích xấu, theo tờ The Wall Street Journal.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Reuters/Ipsos tại Mỹ từ ngày 17-20.9, có 73% người trả lời lo ngại rằng các công ty chưa hành động đủ để ngăn ngừa AI gây nguy hại cho xã hội và 55% người nói việc giảm tốc độ phát triển AI là điều tốt.