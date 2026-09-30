Quản lý cơ sở thờ tự, không gian di sản: TP.HCM tính dùng AI cảnh báo bất thường

Chiều 30.9, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM phối hợp Hội Tin học TP.HCM tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số trong gìn giữ bản sắc và thúc đẩy phát triển lĩnh vực dân tộc - tôn giáo", nhằm tìm kiếm các giải pháp ứng dụng công nghệ vào quản lý, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội.



Đại diện các tổ chức tôn giáo và tín ngưỡng tham dự hội thảo ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hướng đến số hóa di sản, quản lý thông minh cơ sở thờ tự

Phát biểu khai mạc, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM, cho biết thành phố hiện là nơi sinh sống của 53 dân tộc thiểu số, với hơn 170.000 hộ, gần 510.000 người và 1.171 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong lĩnh vực tôn giáo, TP.HCM có 13 tôn giáo, hơn 3.000 cơ sở thờ tự, 9.300 chức sắc, gần 4.800 chức việc và hơn 2,8 triệu tín đồ.

Theo ông Thắng, sự đa dạng này tạo nên nguồn lực văn hóa phong phú, góp phần hình thành bản sắc riêng của TP.HCM. Tuy nhiên, quy mô đó cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản lý nhà nước, từ thực hiện chính sách, nắm bắt tình hình cơ sở đến bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đây là lần đầu tiên Sở tổ chức hội thảo về nội dung này, tập trung vào 3 nhóm vấn đề trọng tâm. Trước hết là ứng dụng AI và công nghệ số trong quản lý, giám sát thông minh tại các cơ sở thờ tự, không gian di sản.

Cùng với đó là đẩy mạnh số hóa không gian, hiện vật bằng công nghệ 3D, phục vụ công tác bảo tồn, lưu trữ và nâng cao trải nghiệm của người dân, du khách. Việc ứng dụng công nghệ phải gắn với yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin.

Nhóm vấn đề thứ hai là phát triển chuỗi giá trị ẩm thực Halal thông qua chuyển đổi số và thương mại điện tử. Các giải pháp hướng đến hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Ở nhóm vấn đề thứ ba, hội thảo có nội dung ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM với Hội Tin học TP.HCM, tạo cơ sở huy động nguồn lực công nghệ, phổ cập kỹ năng số, phát triển các "Điểm đến số" và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực dân tộc - tôn giáo.

Camera AI có thể tự phát hiện, cảnh báo bất thường

Tại hội thảo, ông Mai Quốc Kiệt, chuyên gia VNPT AI, cho biết một số cơ sở thờ tự có khuôn viên rộng, tập trung đông người vào những dịp lễ lớn. Vì vậy, bên cạnh công tác quản lý, các cơ sở này còn phải bảo đảm an toàn cho người dân, du khách, bảo vệ hiện vật và cảnh quan.



Theo ông Kiệt, một số nơi đã lắp đặt camera nhưng chủ yếu phục vụ việc quan sát, ghi hình. Khi xảy ra sự cố, người quản lý mới truy xuất dữ liệu để xem lại, xác định nguyên nhân. Trong khi đó, với những cơ sở có số lượng camera lớn, việc theo dõi hoàn toàn bằng con người khó có thể bao quát toàn bộ khu vực.

Từ thực tế này, chuyên gia đặt vấn đề liệu camera có thể tự phát hiện, thông báo khi xuất hiện dấu hiệu bất thường, thay vì chỉ ghi lại hình ảnh để người quản lý xem xét sau khi sự việc xảy ra.

Đây là hội thảo chuyển đổi số đầu tiên của ngành dân tộc và tôn giáo thành phố ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Theo giải pháp được giới thiệu, khi tích hợp AI, hệ thống camera có thể phân tích hình ảnh theo thời gian thực, phát hiện dấu hiệu bất thường và gửi cảnh báo đến người quản lý, giúp kịp thời nắm bắt tình hình.

Đặc biệt, các cơ sở thờ tự có thể tận dụng hạ tầng camera sẵn có, bổ sung công nghệ AI để nâng cao khả năng nhận diện, cảnh báo.

Tại hội thảo, các đại biểu cũng trao đổi về ứng dụng chuyển đổi số và thương mại điện tử để phát triển chuỗi giá trị ẩm thực Halal (thực phẩm đáp ứng các quy định của đạo Hồi), tập trung vào các giải pháp truy xuất nguồn gốc, minh bạch thông tin sản phẩm, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường tiêu thụ.