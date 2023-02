Quản lý tiệm vàng ở Bình Dương nói gì về chuyện 'vàng hút nam châm' ?

Xôn xao vì 'vàng hút nam châm'

Khoảng 2 ngày vừa qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội Facebook, Tik Tok, YouTube chia sẻ video nói về việc người đàn ông mua bộ vòng vàng đeo tay tại một tiệm vàng ở Bình Dương thì phát hiện có hiện tượng 'vàng hút nam châm'. Cho rằng vàng có vấn đề, người mua đã mang trở lại cửa hàng để phản ánh. Clip làm việc tại tiệm vàng được quay lại và sau đó bất ngờ lan rộng trên các trang mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.



Bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội liên quan đến vụ việc ẢNH CẮT CLIP

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều 4.2, ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện cửa hàng Kim Phát Sang (tổ 10, khu phố Bình Đáng, P.Bình Hòa, TP.Thuận An) xác nhận, sự việc trên liên quan đến cửa hàng vàng Kim Phát Sang do ông quản lý.

"Việc vàng hút nam châm là có thật, đó do lỗi kỹ thuật, sai sót, cửa hàng đã giải thích rõ với khách hàng", ông Tuấn Anh trần tình. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, những nội dung trong một số video đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội những ngày vừa qua đã bị cắt cúp, nói sai bản chất vụ việc.

Quản lý cửa hàng thao tác lại quá trình làm bóng vàng bị lỗi dẫn đến thanh kim loại 4mm lọt vào khe của viên bi trên vòng tay vàng ĐT

Theo ông Nguyễn Tuấn Anh, vào ngày 7.1, một người phụ nữ tên N.S. có đến mua 1 vòng tay bi tại tiệm vàng Kim Phát Sang. Đến ngày 9.1, người chồng mang vòng tay trở lại cửa hàng và báo có 1 viên bi trong vòng vàng hút nam châm. Cửa hàng đã kiểm tra bên trong, có 1 vật kim loại thường để làm sáng bóng sản phẩm dài 4 mm trọng lượng 2 zem (0,2 ly). Đồng thời khắc phục, lấy vật kim loại ra và cho khách hàng kiểm tra lại sản phẩm còn nguyên không thay đổi. Khách hàng đã có quay lại toàn bộ sự việc và cửa hàng cũng có camera giám sát toàn bộ sự việc.

Về yếu tố gian lận trong khi bán hàng, ông Nguyễn Tuấn Anh giải thích, đây là yếu tố lỗi kỹ thuật, sai sót vô ý gây ra chứ tiệm vàng không cố ý. "Vật kim loại có trong vòng vàng rất là nhỏ (0,2 ly) giá trị chỉ 7 - 8.000 đồng. Cửa hàng đã hoạt động ở đây lâu năm và không thể vì một giá trị quá nhỏ như vậy mà đánh đổi uy tín của mình", ông Nguyễn Tuấn Anh nói.

Video trên mạng bóp méo sự việc 'vàng hút nam châm' ?

Về nội dung video trên mạng, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đã bị chế, bóp méo sự việc, không đúng bản chất vấn đề, làm thay đổi thông tin sai trái lên nhiều trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến cá nhân ông và tiệm vàng.

Hình ảnh 2 vợ chồng khách hàng đến cửa hàng vàng Kim Phát Sang CHỤP LẠI TỪ CAMERA

Ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, ông đã nhiều lần liên hệ với vợ chồng chị N.S. đến cửa hàng hoặc cơ quan công an để giải quyết nhưng không nhận được phản hồi.

Ông Nguyễn Tuấn Anh đã trình báo lên Công an TP.Thuận An với mong muốn cơ quan công an xác minh rõ các bên, đối chứng để bảo vệ quyền và lợi ích của các bên và ngăn chặn hành vi xâm phạm danh dự của công dân.

Liên quan vụ việc, phóng viên đã tìm cách liên hệ với người vợ chồng người phụ nữ mua vàng nhưng không liên hệ được.

Hiện vụ việc xôn xao chuyện 'vàng hút nam châm' đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác minh, làm rõ.