Quán mì gói 1.000 đồng

K HÔNG MUỐN NGƯỜI ĐƯỢC GIÚP MANG ƠN

Chiều xuống, ngay chân cầu Bạch Nha, P.Đạo Thạnh, Đồng Tháp (trước đây là TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), tấm biển "Tiệm mì gói 1.000 đồng" trở thành điểm hẹn quen thuộc của người lao động nghèo, học sinh, sinh viên xa quê. Không bàn ghế sang trọng, không thực đơn cầu kỳ, nhưng nơi này níu chân thực khách bởi tình người ấm áp.

Dù nắng hay mưa, cứ thứ hai, tư, sáu hằng tuần, nhóm thiện nguyện mở bán mì 1.000 đồng Ảnh: THANH QUÂN

Quán mở cửa từ 17 - 19 giờ các ngày thứ hai, tư, sáu. Bên trong, gian bếp đỏ lửa với nồi nước dùng nghi ngút khói, mùi xương hầm, bắp, nấm thơm lừng. Trên kệ chất đầy mì gói, trứng luộc, xúc xích… do những tấm lòng hảo tâm góp lại. Khách đến tự pha tô mì cho mình. Người mới đến chưa quen việc này sẽ được hướng dẫn tận tình.

Anh Nguyễn Trần Bảo Thanh (33 tuổi, ngụ P.Đạo Thạnh) là một trong 3 người khởi xướng quán mì. "Khi mới mở quán, chỉ có 3 anh em làm. Sau gần 1 năm hoạt động, quán có 10 thành viên, người lớn nhất đã ngoài 60 tuổi. Ban đầu nhóm tự bỏ tiền mua mì, trứng, xúc xích và chỉ trang bị được 3 bộ bàn nhựa với vài cái ghế. Về sau, bà con biết đến nên mang tới ủng hộ. Đến giờ, bàn ghế lên đến hơn 20 bộ, cứ mỗi người cho vài thứ rồi góp lại dần", anh cho biết.

Những tô mì vừa có trứng vừa có thịt nhưng giá chỉ 1.000 đồng Ảnh: THANH QUÂN

Mỗi ngày có hơn 500 người đến ăn, giá chỉ 1.000 đồng. Ai không có thì ăn miễn phí. Theo lý giải của anh Thanh, quán lấy 1.000 đồng tượng trưng vì sợ miễn phí sẽ có nhiều người cảm thấy không thoải mái, không muốn bà con đến ăn có cảm giác mắc nợ.

L AN TỎA NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP

Không khí ở quán lúc nào cũng nhộn nhịp, nhưng chẳng ồn ào. Mọi người đến đây để ăn, trò chuyện, cảm nhận sự sẻ chia. Ăn xong, phần lớn khách tự giác gom tô, bỏ rác gọn gàng. Cứ thế, tiệm mì nhỏ trở thành "nhà bếp chung" của nhiều phận đời lam lũ. Ông Lê Vinh Thạnh (62 tuổi, P.Mỹ Tho, Đồng Tháp; trước đây là TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) chia sẻ: "Thỉnh thoảng tôi ghé đây ăn. Một tô mì đầy đủ thịt, trứng, xúc xích mà chỉ 1.000 đồng. Với người lao động nghèo, đây là sự giúp đỡ rất lớn".

Quán mì lúc nào mở cửa cũng đông người Ảnh: THANH QUÂN

Không chỉ những người lao động nghèo, quán ăn này còn là địa chỉ quen thuộc của sinh viên. Nguyễn Thành Phát (21 tuổi, P.Đạo Thạnh) cho biết: "Em và các bạn cũng hay ăn ở đây, nhờ có quán ăn này mà em tiết kiệm được rất nhiều tiền ăn tối. Em thật sự biết ơn những anh chị ở đây".

Đằng sau những tô mì giản dị ấy là cả sự tận tâm. Cứ 14 giờ, nhóm thiện nguyện bắt đầu sơ chế nguyên liệu, chuẩn bị cho buổi chiều. Công việc tuy vất vả nhưng nụ cười luôn nở trên môi họ. Chị Huỳnh Ngọc Huyền (36 tuổi, P.Trung An, Đồng Tháp; trước đây là TP.Mỹ Tho, Tiền Giang), một thành viên trong nhóm, chia sẻ: "Mình tham gia nhóm là do ông xã đã tham gia từ trước. Công việc tuy có chút vất vả nhưng cảm giác làm được việc gì đó cho xã hội thấy rất vui, nên từ đó làm việc cũng không thấy mệt mỏi nữa".

Dù còn nhiều khó khăn nhưng đến nay nhóm vẫn không kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội. Nhóm vẫn hoạt động từ những nhu yếu phẩm như trứng, xúc xích, rau… do các thành viên đóng góp và người dân mang đến ủng hộ. Một điểm rất đặc biệt của quán là trong những buổi chiều mở bán, có những người lặng lẽ mang nguyên liệu đến gửi tặng, rồi cũng lặng lẽ đi.

Từ những điều tử tế ấy, tô mì 1.000 đồng trở nên đặc biệt hơn và mang theo niềm tin rằng chỉ cần cùng nhau sẻ chia, xã hội sẽ bớt đi những mảnh đời cơ cực.