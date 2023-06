Quán tri thức số 13 | Hiếu PC: mùa hè, làm sao bảo vệ trẻ em trên không gian mạng?

Khách mời Quán tri thức tuần này: anh Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) - Chuyên viên Công nghệ, Trung tâm Giám sát an toàn Không gian mạng quốc gia (Cục an toàn thông tin) và chị Nguyễn Thuỳ Trang - Quản lý Dự án Lớp học Internet An toàn Cyber School chi nhánh TP.HCM