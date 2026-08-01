Quan trọng là tăng cung nhà ở xã hội

Theo đề xuất, người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng mỗi tháng được xét mua nhà ở xã hội (NƠXH) thay vì mức 25 triệu đồng hiện hành; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên được nâng từ 35 triệu đồng lên 38,5 triệu đồng/tháng. Với người đã kết hôn, tổng thu nhập của hai vợ chồng được nâng từ 50 triệu đồng lên 55 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng bổ sung nhóm hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên với mức điều chỉnh cao hơn. Cụ thể, người độc thân có từ 3 người phụ thuộc trở lên được xét mua NƠXH nếu thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng thay mức 27 triệu đồng; người độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên có mức tối đa 42 triệu đồng, thay mức 40,5 triệu đồng. Với hộ gia đình đã kết hôn có từ 3 người phụ thuộc trở lên, tổng thu nhập của hai vợ chồng có thể được nâng lên 60 triệu đồng/tháng, thay mức 54 triệu đồng.

Nhiều ý kiến cho rằng thu nhập tới 60 triệu đồng/tháng/cặp vợ chồng thì... chẳng cần mua NƠXH. Nhận định này là chưa chính xác. Thực tế, giá nhà ở TP.HCM nói riêng và nhiều tỉnh, thành lớn trên cả nước hiện rất cao. Chúng ta vẫn nghe theo thời gian, căn hộ dưới 40 triệu đồng/m2 rồi 50 triệu đồng/m2 trở nên "tuyệt chủng" ở chỗ này chỗ kia. Các căn hộ mở bán mới hiện nay, ngay cả ở vùng ven, giá cũng "lên đời", từ 60 triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng một m2. Vì thế để sở hữu một căn hộ 2 phòng ngủ cũng cần tới vài tỉ đồng. Một cặp vợ chồng có thu nhập 60 triệu đồng/tháng với 3 người phụ thuộc thì tiết kiệm vài chục năm cũng không thể mua được nhà. Vì thế, đề xuất nâng trần thu nhập là cần thiết để nhiều công nhân, người lao động và cán bộ, công chức tại TP.HCM có thêm cơ hội tiếp cận nhà ở.

Thế nhưng, vấn đề quan trọng nhất với NƠXH hiện nay và trước đây chính là cung không đủ cầu. Tình trạng người dân xếp hàng nộp hồ sơ mỗi khi có dự án mở bán phản ánh rõ nhất sự khan hiếm trong phân khúc này. Báo cáo của UBND TP.HCM cho biết sau khi mở rộng không gian phát triển, sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM tiếp tục là trung tâm kinh tế, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, với nhu cầu NƠXH khoảng 1 triệu căn hộ. Ở chiều ngược lại, kết quả phát triển phân khúc này còn khá khiêm tốn. Giai đoạn 2021 - 2025 chỉ có 17.902 căn hộ và kế hoạch cho giai đoạn 2026 - 2030 là 181.498 căn. Nếu đến năm 2030, TP thực hiện được mục tiêu phát triển 199.400 căn hộ NƠXH thì cũng chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở của công nhân lao động và người thu nhập thấp đô thị. Cung trước đã không đủ, nay nới trần, nghĩa là tăng lên một lượng đáng kể người được mua NƠXH, thì chênh lệch cung cầu sẽ càng nặng thêm. Thế nên, đã tăng cơ hội thì phải đồng thời tăng cung để đáp ứng nhu cầu.

Bên cạnh đó, cần có gói ưu đãi lãi suất cho đối tượng được mua NƠXH. Lãi suất cao thì dù đủ điều kiện, có suất, nhiều người cũng không dám vay. Chính sách an sinh của chính quyền khi đó lại không tới được với người thu nhập thấp, công nhân, người lao động và cán bộ, công chức.

Trong một diễn biến liên quan, tín hiệu đáng mừng là mới đây, Chính phủ đã đề xuất cho TP.HCM linh hoạt chuyển đổi giữa nhà ở thương mại, NƠXH và nhà tái định cư nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân. Cụ thể, tại Dự án luật Phát triển đô thị được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP có thể được trao quyền giao, cho thuê và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất làm dự án NƠXH, nhà cho thuê theo quy hoạch mà không phải chấp thuận chủ trương đầu tư. Trước đó, TP cũng đề xuất chuyển đổi các dự án nhà ở tái định cư chưa sử dụng sang NƠXH để giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân.

Cùng với một loạt giải pháp thiết thực, hy vọng nguồn cung NƠXH trên địa bàn TP sẽ tăng tốc, đáp ứng nhu cầu, để người lao động nói riêng và người dân nói chung an cư, yên tâm làm việc, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.