Quận trung tâm TP.HCM ứng dụng WEBGIS trị doanh nghiệp 'ma'

Sáng 29.3, UBND Q.1, TP.HCM ra mắt giải pháp "Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý hộ kinh doanh theo thời gian thực" trên địa bàn.



Theo ông Dương Quang Nghĩa, Phó phòng Kinh tế Q.1, một hộ kinh doanh khi thành lập phải thực hiện các thủ tục hành chính như: giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, mã số thuế, các loại giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (rượu, thuốc lá, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường).

Bản đồ phân bố các hộ kinh doanh trên từng tuyến đường tại Q.1, TP.HCM UBND Q.1

Đối với cơ quan quản lý, các phần mềm nội nghiệp do cơ quan chuyên môn thuộc quận quản lý riêng biệt nhưng chưa chia sẻ rộng rãi vì lý do bảo mật. Chưa kể, công tác thống kê, kế hoạch, dự báo mỗi ngành theo biểu mẫu khác nhau dễ dẫn đến sai số, mất nhiều thời gian đối chiếu, so sánh để có được số liệu chính xác.

Những bất cập này sẽ được giải quyết khi ứng dụng WEBGIS quản lý hộ kinh doanh (địa chỉ https://gis.quan1hcm.gov.vn) được đưa vào sử dụng. Người dân có thể quét ô phố hình tròn theo bán kính tùy chọn để có cái nhìn tổng thể về số lượng hộ kinh doanh hiện có, các cơ quan nhà nước, trường học, cơ sở y tế.

Công chức hướng dẫn hộ kinh doanh sử dụng hệ thống WEBGIS NGUYÊN VŨ

Các dữ liệu trên giúp người dân đưa ra quyết định đầu tư, thành lập hộ kinh doanh tại địa điểm phù hợp, tăng khả năng tiếp cận khách hàng tiềm năng, hoặc "né" khu vực bị hạn chế kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

Đơn cử, quy định hiện hành không cho phép kinh doanh đồ uống có cồn trong bán kính 100 m cách trường học. Khi sử dụng ứng dụng WEBGIS, người dân biết được vị trí dự kiến kinh doanh có gần trường học hay không, tránh tình trạng làm xong thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng thực tế lại không kinh doanh được.

Sẽ cập nhật thêm các doanh nghiệp

Lãnh đạo Phòng Kinh tế Q.1 cho biết thêm, dữ liệu trên hệ thống WEBGIS là dữ liệu "sống, sạch, đúng, đủ" giúp công tác quản lý hộ kinh doanh thuận tiện và kịp thời hơn. Như một hộ kinh doanh đóng mã số thuế tại Chi cục Thuế Q.1, phần mềm nội nghiệp của ngành thuế sẽ tự cập nhật vào WEBGIS bằng các biểu đồ, trích xuất danh sách, thông tin cụ thể.

Trên cơ sở đó, Phòng Tài chính - Kế hoạch Q.1 sẽ có ngay thông tin để thực hiện thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định, thay vì như phải rà soát, thống kê, đối chiếu mất nhiều thời gian như trước đây.

Ông Nguyễn Duy An, Phó chủ tịch UBND Q.1, TP.HCM cho biết sẽ nghiên cứu cập nhật thêm thông tin các doanh nghiệp vào hệ thống WEBGIS NGUYÊN VŨ

Một tiện ích khác là thông tin hộ kinh doanh được cập nhật thường xuyên. Cụ thể, ngay khi hộ kinh doanh mới đăng ký thành lập và được liên thông cấp mã số thuế, dữ liệu sẽ cập nhật ngay trên WEBGIS. UBND 10 phường có ngay thông tin để trích xuất danh sách và thực hiện công tác hậu kiểm đối với hộ kinh doanh để kiểm tra xem thực tế hộ kinh doanh có tồn tại đúng với ngành nghề, thông tin, địa điểm đã đăng ký hay không.

Tiện ích nêu trên góp phần xử lý nhanh chóng các hộ kinh doanh "ma" trên địa bàn. Dù vậy, hệ thống này hiện chưa tích hợp được các doanh nghiệp do thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp do Sở KH-ĐT cấp.

Ông Nguyễn Duy An, Phó chủ tịch UBND Q.1 cho biết trong tương lai, hệ thống WEBGIS của quận sẽ mở rộng theo hướng cập nhật thêm các doanh nghiệp trên địa bàn. Theo quy định hiện hành, sau khi Sở KH-ĐT cấp giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, công tác hậu kiểm được giao về cho quận.

Phó chủ tịch UBND Q.1 nhấn mạnh các giấy phép cấp cho hộ kinh doanh phải được cập nhật trên hệ thống WEBGIS, và đây là giấy tờ có giá trị pháp lý chính thức. Do đó, các phòng chuyên môn khi làm công tác hậu kiểm không được phép yêu cầu người dân cung cấp lại giấy phép, mà chỉ tập trung kiểm tra, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định.