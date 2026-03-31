Du lịch Tin tức - Sự kiện

Quảng bá Việt Nam là điểm đến an toàn

Thanh Xuân
31/03/2026 15:58 GMT+7

Đó là một trong những giải pháp mà ông Hà Văn Siêu - Phó cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam định hướng để ngành du lịch vượt qua cú sốc kép, xăng dầu và giá vé máy bay tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 31.3.

Định hướng du lịch vượt qua cú sốc kép giá xăng dầu và vé máy bay - Ảnh 1.

Toạ đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu"

ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Hà Văn Siêu cho rằng, từ trước đến nay, hàng không và du lịch cùng tồn tại và phát triển, đây là yêu cầu bắt buộc. Việt Nam may mắn khi cơ cấu thị trường có 55% thị phần khách Đông Bắc Á, 20% thị trường Asean, 6% Úc và Ấn Độ. Vì thế trong bối cảnh này, đầu tiên là phải phát huy thị trường lợi thế và chung tay phát động thị trường Việt Nam là điểm đến an toàn, hấp dẫn, thân thiện, hiếu khách. 

Theo ông Siêu, chiến sự Trung Đông tác động đến các lĩnh vực ngành nghề khi giá xăng dầu tăng, tác động chi tiêu toàn cầu. Tác động từ Trung Đông sẽ giảm về số lượng khách ở một số khu vực tây bán cầu, Trung Đông hay những thị trường trực tiếp. Thế nhưng, cũng có cơ hội tăng khách ở vùng an toàn như Đông Bắc Á, Nga và Trung Á, Úc, Ấn Độ... Ảnh hưởng thứ 2 đó là khách giảm chi tiêu. Khi giá nhiên liệu tăng sẽ tác động chi phí đầu vào của các chuỗi cung ứng du lịch nội địa.

Trước thách thức đó, ông Hà Văn Siêu cho rằng, quan điểm của ngành du lịch là làm sao giữ được niềm tin của khách. Vì vậy, định hướng của ngành là không được cắt giảm chất lượng dịch vụ, không cắt giảm nhân sự, thay vì đó ứng dụng công nghệ, tối ưu trải nghiệm, phát huy lợi thế sẵn có để tạo ra cơ hội mới cho thị trường, sản phẩm mới.

Giải pháp căn cơ hơn theo ông Hà Văn Siêu là chất lượng sản phẩm du lịch. Đây là cơ hội tối ưu chất lượng sản phẩm du lịch, mở thêm các sẩn phẩm mới, du lịch đêm, gia tăng giá trị ở nhiều phương diện. Các doanh nghiệp cũng phải làm sao giảm chi phí trung gian, liên kết hệ sinh thái để cạnh tranh hơn, hấp dẫn hơn, có chất lượng hơn khi đẩy mạnh công nghệ vào.

"Một giải pháp khác không chỉ áp dụng cho thị trường du lịch quốc tế mà cả nội địa, đó là không chỉ hàng không mà cần đa dạng hoá các phương tiện. Chúng ta phải đổi mới tư duy để vượt lên thách thức; đổi mới sáng tạo trong phát triển du lịch, ví dụ như khách du lịch cùng tham gia vào quá trình sản phẩm du lịch", ông Hà Văn Siêu lưu ý.

Bamboo Airways sẽ ưu tiên bay nội địa và tuyến ngắn để ứng phó với bão xăng dầu

Đó là nhận xét của ông Võ Huy Cường - Phó tổng giám đốc Bamboo Airways tại Tọa đàm "Hàng không, du lịch ứng phó với bão xăng dầu" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 31.3.

