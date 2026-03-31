'Cú sốc kép' với du lịch, hàng không và các công trình hạ tầng APEC 2027





Du lịch 'sốt ruột' trước kỳ nghỉ dài ngày

Bà Nguyện cho biết, Tập đoàn Sun Goup đang có hệ sinh thái du lịch hoàn hảo từ hãng bay, điểm đến, khách sạn, các khu giải trí quy mô. Đặc biệt, hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways của Tập đoàn Sun Group đang đảm nhận hơn 20 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, kỳ vọng đến 2030 có đội bay 100 tàu bay; quản lý vận hành hệ thống 9 công viên giải trí lớn và 16 khách sạn, 2 sân golf. Hệ thống phòng khách sạn hiện có 7.000 phòng, đến cuối năm có thể thêm 3.000 phòng nữa.

Nhiên liệu chiếm 30 - 40% chi phí khai thác, nên hãng hàng không đang trong giai đoạn phát triển và mở rộng ra cả mạng bay quốc tế đối mặt với nhiều thách thức. "Sun Group đang chịu tác động đa chiều từ cú sốc kép này. Nó trực tiếp đe dọa ngành hàng không và gián tiếp ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch, đồng thời gây áp lực lớn lên tiến độ các dự án hạ tầng quốc gia phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc", bà Trần Nguyện nhấn mạnh.

Cụ thể, sau khi giá xăng dầu tăng, các tour từ thị trường xa Trung Đông, lân cận khu vực đó đã bị hủy, với lưu trú lên đến mấy nghìn phòng, và tình trạng này vẫn đang tiếp tục diễn ra. Song song đó, khách vào khu vui chơi giải trí cũng bị ảnh hưởng lớn.

Bà Trần Nguyện - Phó tổng giám đốc Khối Giải trí - Nghỉ dưỡng, Tập đoàn Sun Group phát biểu tại tọa đàm ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến thời điểm này, hệ thống khu du lịch Sun World chưa thể thống kê và đánh giá thiệt hại do vé vui chơi có thể mua sát ngày. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, ngành hàng không bị ảnh hưởng 1, du lịch cũng bị ảnh hưởng tương đương ngay lập tức. Bởi nó không phải chỉ là vé máy bay tăng mà là tất cả chi phí đầu vào. Đáng nói, thị trường nội địa vô cùng nhạy cảm về chi phí, giá cả. Trong khi đó, ngành du lịch đang chuẩn bị vào mùa cao điểm, kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, tiếp đó là mùa hè 2026 cận kề - thời điểm chiếm tỷ trọng lớn về doanh thu và lượt khách hàng năm của các khu du lịch Sun World và các resort thuộc Sun Group.

Thực tế, đường bay và tần suất bay đang bị cắt giảm nhiều, khoảng 10 - 20%. "Đây là những con số biết nói và đáng lo ngại không chỉ với doanh nghiệp", bà Trần Nguyện lưu ý và gợi ý một số giải pháp như kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành (nhân sự, công tác, trang thiết bị) trong khi vẫn duy trì chất lượng dịch vụ đẳng cấp. Thứ 2 là cùng với đối tác quốc tế đưa ra những giải pháp ứng phó, đánh giá thị trường và điều chỉnh kế hoạch theo từng phân khúc. Thứ 3 là thị trường châu Á đang chiếm hơn 70% tổng du khách quốc tế đến Việt Nam, trong bối cảnh này, thị trường xa tuy chiếm 30% càng đối mặt với thách thức. Vì thế, giải pháp tiếp theo là tập trung khai thác khách thị trường gần khu vực Đông Nam Á, Ấn Độ... - những thị trường từng là cứu cánh từ giai đoạn dịch Covid-19 đến nay.

Ở chiều ngược lại, đại diện Sun Group thừa nhận, bên cạnh việc tối ưu hiệu quả, chi phí đầu vào thì chính nhờ có hệ sinh thái lớn nên các ngành, các lĩnh vực của Sungroup cũng có thể "gánh đỡ" cho nhau. Chẳng hạn, trong khó khăn, tập đoàn triển khai chương trình ưu đãi lên đến 30% dành cho khách bay Sun PhuQuoc Airways tại các khu nghỉ dưỡng, vui chơi của Sun Group tại Phú Quốc và Đà Nẵng; đang nghiên cứu mở rộng mô hình trọn gói với các hãng hàng không khác trên đường bay phù hợp. Bên cạnh đó, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch lên các tour có chi phí ưu đãi tốt nhất.

"Điều quan trọng là truyền thông ra khách quốc tế về lợi thế của một Việt Nam an toàn, thân thiện. Chúng tôi chủ động marketing và thúc đẩy lợi thế này. Đó cũng là cạnh tranh quan trọng của Việt Nam với thị trường quốc tế, là thông điệp quan trọng, cần được lan tỏa...", bà Trần Nguyện bổ sung.

Các đại dự án phục vụ APEC "khát dầu"

Liên quan đến các đại dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027, bà Trần Nguyện thừa nhận, đang đang đối mặt muôn vàn khó khăn. Các công trình do Sun Group triển khai gồm Tổ hợp Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc công suất 24 triệu hành khách/năm, tuyến ĐT 975, đại lộ APEC và tuyến tàu điện đô thị... đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công.

Tọa đàm có dự tham gia lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, lãnh đạo 5 hãng hàng không Việt Nam ẢNH: NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt dầu diesel phục vụ cho máy móc thi công đã khiến nhiều dự án chỉ nhận được 10 - 30% nhu cầu, buộc phải thi công cầm chừng. Giá dầu tăng 30 - 40% so với dự toán làm chi phí phát sinh lớn, trong khi đặc thù mỗi công trường chỉ dự trữ nhiên liệu 3 - 5 ngày, dễ dẫn đến gián đoạn ca kíp và chậm tiến độ. Trong bối cảnh các dự án APEC đang bước vào giai đoạn cao điểm nhưng chỉ còn 1 - 2 tháng thuận lợi của mùa khô và yêu cầu tiến độ rất gấp, tình trạng "khát dầu" không chỉ làm gia tăng chi phí mà còn đặt ra nguy cơ chậm tiến độ trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp tới các công trình hạ tầng đặc biệt quan trọng, mang tính đối ngoại và uy tín quốc gia.

Trước áp lực này, Chính phủ đã có chỉ đạo quyết liệt yêu cầu bảo đảm tiến độ, chất lượng và điều kiện thi công cho các công trình APEC, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm mang tính quốc gia. Địa phương và chủ đầu tư Sun Group cũng đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó như nhanh chóng làm việc với các đơn vị cung ứng, tổ chức nguồn cung nhiên liệu, thậm chí chỉ định đầu mối cung cấp dầu để bảo đảm không gián đoạn thi công.

Để giải quyết các vướng mắc, bà Trần Nguyện đề xuất một số kiến nghị nhằm đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm APEC 2027 tại Phú Quốc. Cụ thể, phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư, gói thầu dự án theo tình hình thực tế. Ưu tiên nguồn cung nhiên liệu với mức giá được kiểm soát đối với các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027, nhất là trong giai đoạn tăng tốc vào những tháng cuối cùng của mùa khô Phú Quốc.

Đặc biệt, ưu tiên thúc đẩy công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án APEC. Dù vấn đề này không liên quan trực tiếp đến giá xăng dầu, song theo doanh nghiệp, việc giải phóng mặt bằng cho các dự án APEC hiện vẫn chậm trễ so với yêu cầu, trong bối cảnh tiến độ các công trình APEC chỉ còn khoảng 9 tháng để hoàn thiện. Nếu giải phóng mặt bằng chậm, cộng với những tác động khó lường của cuộc khủng hoảng tại Trung Đông và cơn bão xăng dầu, nguy cơ "vỡ tiến độ" các dự án APEC rất có thể sẽ xảy ra.



