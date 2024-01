Quảng Bình: Công an tặng quà tết, tuyên truyền phòng chống lừa đảo trên mạng cho người dân

Ngày 23.1, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng với Ngân hàng Ngoại thương chi nhánh Quảng Bình (Vietcombank), tổ chức chương trình "Xuân ấm yêu thương" tại xã Kim Hóa và Lê Hóa (H.Tuyên Hóa); và tuyên truyền phòng chống lừa đảo an ninh mạng cho bà con.

Nhiều phần quà ý nghĩa trao tặng cho bà con tại xã Kim Hóa HỮU TÚ

Chương trình “Xuân ấm yêu thương” là hoạt động của Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lần đầu tiên cho bà con xã Kim Hóa và xã Lê Hóa. Trong khuôn khổ chương trình, các cán bộ công an cùng đoàn thanh niên xã trao tặng 100 suất quà tết (trị giá 500.000 đồng) cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 2 xã Kim Hóa và xã Lê Hóa.

Thượng tá Đinh Bá Quảng, Phó trưởng phòng công tác Đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết lực lượng Công an tỉnh phối hợp với các nhà tài trợ đã xây dựng các điểm trường học mầm non, nhà tình thương và trao quà cho các điểm khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Người dân nhận phần quà tết từ chương trình HỮU TÚ

“Hôm nay, Công an tỉnh thực hiện chương trình “Xuân ấm yêu thương” trao quà tết cho bà con ở xã Kim Hóa và xã Lê Hóa, với mong muốn giúp đỡ bà con đón một cái tết thật ấm!”, thượng tá Quảng nói.

Tại chương trình “Xuân ấm yêu thương”, Công an tỉnh Quảng Bình cũng tuyên truyền 2 chuyên đề: Bạo lực gia đình và Phòng chống lừa đảo an ninh mạng, giúp bà con nhận thức và phòng tránh kẻ gian trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.