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    Quang Dương, Phúc Huỳnh so tài ở giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026

    Hoàng Quỳnh
    Hoàng Quỳnh
    APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13.12 tại VIAS Pickleball Academy (TP.HCM) hứa hẹn hấp dẫn khi dự kiến có sự góp mặt của Quang Dương, Phúc Huỳnh cùng nhiều tay vợt đẳng cấp.

    So tài đỉnh cao ở APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026

    Hôm nay tại TP.HCM, BTC giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 công bố giải đấu. Theo đó giải dự kiến thu hút 1.500 VĐV trong nước lẫn quốc tế, tranh tài tổng cộng 51 nội dung với tổng tiền thưởng là 50.000 USD (khoảng 1,3 tỉ đồng). 

    Quang Dương, Phúc Huỳnh so tài ở giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026- Ảnh 1.

    Quang Dương hứa hẹn tỏa sáng ở giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026

    ẢNH: NVCC

    Hấp dẫn nhất là hạng mục chuyên nghiệp với 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Các ngôi sao dự kiến góp mặt là Quang Dương, Phúc Huỳnh, Trịnh Linh Giang, Richard Livornese, Roos Van Reek, Megan Fudge, Vivian Glozman, Zack Marceau, Tanner Tomassi, Mark Dancuart, Seone Mendez, Nicola Schoeman...

    Quang Dương là nhà vô địch đơn nam, đôi nam giải APP Asia Tour ở Penang (Malaysia) hồi tháng 7. Anh cùng với Phúc Huỳnh là 2 gương mặt nổi bật của pickleball Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ quốc tế. Sự kiện APP Asia Tour lần đầu tổ chức tại Việt Nam mang lại sự háo hức cho người hâm mộ. 

    Quang Dương, Phúc Huỳnh so tài ở giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026- Ảnh 2.

    BTC công bố giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 lần đầu được tổ chức tại Việt Nam

    ẢNH: BTC

    Sân chơi đa dạng

     Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 được thiết kế với rất nhiều nội dung theo nhóm tuổi và trình độ, từ đó mở ra cơ hội thi đấu cho nhiều người. Bên cạnh hạng mục chuyên nghiệp còn có các hạng mục như Senior Pro 50+ dành cho các VĐV từ 50 tuổi trở lên, hệ phong trào được phân chia theo trình độ và nhóm tuổi. Ngoài ra còn có các nội dung trẻ tạo môi trường thi đấu, giao lưu và tích lũy kinh nghiệm thế hệ kế thừa. 

    Quang Dương, Phúc Huỳnh so tài ở giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026- Ảnh 3.

    Giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 được tổ chức quy mô, góp phần thúc đẩy phong trào

    ẢNH: BTC

    Một trong những điểm nhấn là chương trình Junior Golden Ticket – Tấm vé vàng, mở ra cơ hội tham gia chương trình phát triển tài năng trẻ tại APP Next Academy. Theo đó APP sẽ chọn 1 VĐV nam, 1 VĐV nữ tham dự trại huấn luyện kéo dài 3 ngày tại APP Next Academy, dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6.2027. 

    Các trận đấu hấp dẫn của giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 được phát trên FPT Play. 


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    giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open 2026 Phúc Huỳnh so tài ở giải pickleball APP Asia Ho Chi Minh City Open Quang Dương APP Asia Tour

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