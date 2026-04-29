Quang Hải và Đình Bắc càng đá càng ăn ý, ông Polking vui hết nấc: Thầy Kim mừng gấp bội

Quang Hải chơi cống hiến, Đình Bắc được hỗ trợ tối đa

Ở vòng 20 V-League 2025-2026 diễn ra tối 26.4 trên sân Hàng Đẫy, giữa CLB Công an Hà Nội (CAHN) và SLNA, Quang Hải ghi dấu ấn lớn ở 2 trong số 3 bàn thắng của Đình Bắc. Ở bàn mở tỷ số của Đình Bắc, Quang Hải và Stefan Mauk phối hợp ăn ý, trước khi bóng đến chân Đình Bắc, để Đình Bắc dứt điểm ghi bàn vào lưới SLNA. Tiếp theo, ở bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của CLB CAHN, Quang Hải là người trực tiếp có pha chọc khe thông minh, để Đình Bắc thoát xuống đối mặt với thủ môn Cao Văn Bình và ghi bàn cho đội chủ nhà.

Pha phối hợp Quang Hải - Đình Bắc nâng tỷ số lên 2-0

Đình Bắc rực sáng trong màu áo CLB CAHN Ảnh: Minh Tú

Thời gian gần đây giữa Quang Hải và Đình Bắc ngày càng có nhiều các pha phối hợp ăn ý như thế. Quang Hải giờ chơi thấp hơn hẳn ngày anh mới nổi lên tại giải U.23 châu Á 2018 và AFF Cup 2018. Khi đó, Quang Hải thường có xu hướng lao lên phía trước, hoạt động rất gần với khu vực cấm địa của đối phương, tự mình dứt điểm ghi bàn.

Còn giờ đây, Quang Hải chơi thấp hơn, anh hoạt động ở tuyến giữa nhiều hơn, nhường không gian phía trên cho các đồng đội xung quanh mình, trong đó có Đình Bắc. Quang Hải sẵn sàng sắm vai trò là người giữ bóng, giữ nhịp cho lối chơi của toàn đội, trước khi chờ đồng đội di chuyển vào khoảng trống, rồi thực hiện những đường chuyền vào khoảng trống, để các đồng đội của anh tận dụng, dứt điểm, tạo ra sóng gió trước khung thành đối phương.

Hiện tại, Đình Bắc chính là người thực hiện phần việc cuối cùng trong hệ thống chiến thuật của CLB CAHN, tức là Đình Bắc di chuyển vào khoảng trống, nhận những đường chuyền của Quang Hải và dứt điểm về phía khung thành đối thủ. Điểm sáng ở đây là Đình Bắc di chuyển không bóng rất thông minh, tận dụng cơ hội rất tốt, để hoàn thành nốt phần việc mà Quang Hải thực hiện rất trơn tru trước đó cho toàn đội CAHN.

HLV Polking đang tiếp sức cho đồng nghiệp Kim Sang-sik

Đây cũng là phương án tấn công mà HLV Kim Sang-sik có thể nghiên cứu để áp dụng cho đội tuyển Việt Nam. Ông Kim có thể tận dụng chất kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật sắc bén của Quang Hải, kết hợp với tốc độ, sự nhạy bén ở khâu săn bàn của Đình Bắc, để ra tạo phương án tấn công mới cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Polking đang tạo ra 1 phương án tấn công mới mà đội tuyển Việt Nam có thể tham khảo Ảnh: Minh Tú

Có thể ở một thời điểm nào đấy của các giải đấu lớn như AFF Cup 2026 (từ 24.7 – 26.8), FIFA ASEAN Cup 2026 (dự kiến từ 21.9 – 6.10) và vòng chung kết Asian Cup 2027 (từ 7.1.2027 – 5.2.2027), những tiền đạo nhập tịch của đội tuyển Việt Nam gồm Xuân Son và Hoàng Hên sẽ bị đối thủ tập trung phong tỏa. Khi đó, đòn đánh từ bộ đôi Quang Hải – Đình Bắc có thể khiến đối phương không kịp trở tay.

Có thể nói HLV Mano Polking ở CLB CAHN đang tạo ra phương án tiếp cận khung thành đối phương quá lợi hại, với sự kết hợp của 2 ngôi sao sáng giá Quang Hải và Đình Bắc, giữa 1 cầu thủ kiến tạo hàng đầu với 1 tiền đạo giàu triển vọng hàng đầu bóng đá nội, có thể giúp ích cho đồng nghiệp Kim Sang-sik ở đội tuyển Việt Nam.