Quảng Nam: Cho tiền còn bị đè đầu, xé túi quần cướp tài sản

Sáng 24.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Ba (44 tuổi, ở P.An Xuân, TP.Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Theo kết quả điều tra, lúc 7 giờ 30 ngày 23.9, ông N.Đ.C (49 tuổi, ở xã Tam Dân, H.Phú Ninh, Quảng Nam) đang ngồi uống cà phê tại quán trên đường Phan Đình Phùng (TP.Tam Kỳ) thì có một người đàn ông lạ mặt đến xin tiền.

Nguyễn Xuân Ba NAM THỊNH

Ông C. lấy xấp tiền ra và cho Ba 20.000 đồng, sau đó cất tiền vào túi quần. Tuy nhiên, người lạ mặt bất ngờ xông đến giật lấy xấp tiền. Khi ông C. phản kháng thì bị người này đè đầu xuống mặt bàn, xé rách túi quần lấy 1,7 triệu đồng.

Cướp tiền xong, người lạ mặt điều khiển xe máy bỏ chạy. Ông C. đã đến Công an TP.Tam Kỳ trình báo sự việc.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ triển khai lực lượng điều tra, xác minh. Chỉ sau 2 giờ, Công an TP.Tam Kỳ xác định nghi phạm cướp tiền của ông C. là Nguyễn Xuân Ba nên triệu tập đến trụ sở công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Nguyễn Xuân Ba đã thừa nhận hành vi của mình.

Công an đã tạm giữ 1 xe máy không mang biển kiểm soát cùng 450.000 đồng. Vụ việc đang tiếp tục được Cơ quan CSĐT Công an TP.Tam Kỳ điều tra, xử lý.