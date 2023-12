Quảng Nam: Khởi tố cộng tác viên 'tống tiền' doanh nghiệp khai thác cát

Chiều 13.12, Công an H.Đại Lộc (Quảng Nam), cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Bảo (46 tuổi, ở Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản.



Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 29.11, tại một quán cà phê ở xã Đại Hiệp, H.Đại Lộc, Công an H.Đại Lộc bắt quả tang Bảo đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Trường Lợi (trụ sở đóng tại Cụm công nghiệp Đại Quang, H.Đại Lộc).

Đặng Ngọc Bảo bị bắt quả tang khi đang nhận tiền từ đại diện Công ty CP Trường Lợi CÔNG AN ĐẠI LỘC CUNG CẤP

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bảo là cộng tác viên của tạp chí M. Qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bảo biết được Công ty CP Trường Lợi có sai phạm trong việc khai thác, vận chuyển khoáng sản tại mỏ cát Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng, H.Đại Lộc) nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Trong các ngày 28 - 29.11, Đặng Ngọc Bảo cùng một số người đến điểm khai thác khoáng sản của Công ty CP Trường Lợi để thu thập thông tin, hình ảnh và yêu cầu lãnh đạo công ty phải gặp mặt, trao đổi trực tiếp với Bảo, nếu không sẽ đăng bài gây ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Đại diện Công ty CP Trường Lợi sau đó hẹn Bảo đến quán cà phê nói trên để "chung chi", nhằm thông tin của công ty không bị đăng tải trên báo.

Trong lúc Bảo đang nhận 9,8 triệu đồng từ đại diện Công ty CP Trường Lợi thì bị lực lượng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an H.Đại Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Vụ cộng tác viên 'tống tiền' doanh nghiệp đang được công an điều tra làm rõ để xử lý nghiêm.