Quảng Nam: Nhờ người thân đứng tên 159 ha rừng rồi đem bán hàng chục tỉ đồng

Sáng 12.7, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Trung (42 tuổi, ở thôn Ngọc Kinh Đông, xã Đại Hồng, H.Đại Lộc, Quảng Nam), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra, đầu tháng 3.2016, Trung cấu kết với Nguyễn Đăng May (cán bộ địa chính H.Đại Lộc), Lương Đức Diệp (cán bộ địa chính xã Đại Hồng) đến khu vực đất rừng tại thôn Ngọc Kinh Đông (xã Đại Hồng) để đo đạc phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Nguyễn Thành Trung bị khởi tố, bắt tạm giam C.X

Tuy Trung không có đất tại đây nhưng đã thuê người phát ranh và chỉ cho May, Diệp đo tổng diện tích 159 ha đất rừng.

Trong quá trình đo đạc, May hướng dẫn Trung nhờ nhiều người đứng tên, mỗi người không quá 30 ha theo quy định thì mới được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngay sau đó, Trung liền đồng đồng ý và nhờ 7 hộ dân là bà con, anh em trong gia đình lập hồ sơ, đứng tên chủ sở hữu 7 thửa đất như hướng dẫn của May. Đồng thời, cung cấp các thông tin cá nhân của các hộ dân này để May lập hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 17.3.2017, UBND H.Đại Lộc cấp 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 7 hộ dân tại thôn Ngọc Kinh Đông với tổng diện tích hơn 159 ha, mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất.

Sau khi được nhà nước cấp đất, năm 2018, Trung bán các thửa đất này cho ông Hồ Hoàng Long, ông Nguyễn Công Tấn và bà Trần Thị Ngọc Trâm (cùng ở TP.HCM) để chiếm đoạt 22,2 tỉ đồng.

Khởi tố thêm nhiều bị can

Liên quan đến vụ việc này, theo tìm hiểu của Thanh Niên, năm 2017, UBND H.Đại Lộc đã ký quyết định cấp sổ đỏ đối với hàng chục ha đất rừng tự nhiên với mục đích sử dụng là đất sản xuất với thời hạn 50 năm (đến năm 2067) cho các hộ dân, gồm: Nguyễn Ngọc Vũ, Lê Đức Thành, Nguyễn Lương, Nguyễn Thành Hiếu, Nguyễn Văn Đối, Lê Viết Tính và Nguyễn Ngọc Vinh (đều ở thôn Ngọc Kinh Tây - đều là người thân của Nguyễn Thành Trung).

Năm 2018, nhóm của ông Nguyễn Công Tấn (nêu trên) nhận chuyển nhượng hơn 90 ha đất đã được cấp sổ đỏ của các hộ dân nói trên để thực hiện dự án trồng sâm Hàn Quốc kết hợp trồng rừng gỗ lớn. Nhưng sau đó, lực lượng kiểm lâm tỉnh Quảng Nam đến kiểm tra, lập biên bản tại hiện trường với lý do việc phát, đốt thực bì đã xâm phạm vào diện tích rừng tự nhiên phục hồi.

Khu vực rừng tiểu khu 204, xã Đại Hồng MẠNH CƯỜNG

Kết quả đo đạc xác định có hơn 54,79 ha rừng tự nhiên phục hồi chưa có trữ lượng bị chặt phá. Qua kiểm tra, đo đạc trên thực tế và đối chiếu chức năng, trạng thái rừng của 7 hộ đã được cấp sổ đỏ (đã chuyển nhượng cho ông Tấn) thì có 3/7 sổ đỏ có diện tích chồng lấn với diện tích rừng tái sinh phục hồi.

Vụ việc được Thanh tra H.Đại Lộc tiến hành xác minh và xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên vào tháng 9.2020, đã chuyển CQĐT Công an H.Đại Lộc thụ lý.

Quá trình điều tra xét thấy vụ việc có tính chất phức tạp nên đã chuyển cho CQĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành điều tra.

Qua xác minh, điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố 3 bị can có liên quan.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra, làm rõ.