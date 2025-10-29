Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Quảng Ngãi: 4 tàu cá đứt neo trôi dạt ra biển

Hải Phong
Hải Phong
29/10/2025 19:19 GMT+7

Mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, nước lũ chảy xiết, 4 tàu cá của ngư dân đang neo đậu bị đứt neo, trôi ra biển.

Theo báo cáo nhanh của Đồn biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi), khoảng 11 giờ 30 trưa nay 29.10, tàu cá QNg-90737.TS của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (49 tuổi) và tàu cá QNg-90816.TS của ông Phạm Bé (50 tuổi, cùng ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đang neo đậu tại khu vực thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) bất ngờ bị đứt neo, trôi dạt ra vùng biển Khe Hai.

Quảng Ngãi: 4 tàu cá đứt neo trôi dạt ra biển- Ảnh 1.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt ra biển

ẢNH: H.P

Đến 12 giờ 50 phút, lại có 2 tàu cá khác mang số hiệu QNg-95591.TS và QNg-90586.TS của ông Huỳnh Vinh (47 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cũng bị đứt neo, trôi ra cửa biển Sa Cần.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với chính quyền xã Vạn Tường và các chủ tàu triển khai phương án ứng cứu, hỗ trợ đưa các tàu về nơi an toàn. 

Đến cuối giờ chiều nay, chỉ có tàu cá QNg-95591.TS được lai dắt vào bờ, 3 tàu còn lại mắc cạn hoặc chưa tiếp cận được. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mưa lớn và sóng to.

Trưởng công an xã bị thương khi cứu dân trong lũ

Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng công an xã Sơn Tây, vừa gặp tai nạn, bị thương nặng trong lúc hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa chống lũ sáng nay 29.10.

Quảng Ngãi: 4 tàu cá đứt neo trôi dạt ra biển- Ảnh 2.

Thượng tá Đinh Quang Tiến đang điều trị tại bệnh viện

ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, nước lũ tại xã Sơn Tây dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, lực lượng công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương giúp di dời người và tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Khi đang giúp một hộ dân gia cố mái nhà trước nguy cơ sập đổ, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, dòng chảy xiết đã làm sập mái và tường nhà. Một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải của thượng tá Tiến.

Dù bị thương, thượng tá Tiến vẫn chỉ đạo lực lượng Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân trước khi được đồng đội đưa đi sơ cứu. Thượng tá Tiến được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Vận chuyển gần 100 bình nước vào vùng bị cô lập

Do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền núi và trung du Quảng Ngãi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), nước lũ đã dâng cao, gây cô lập và chia cắt hoàn toàn xóm Châu An, thôn Châu Me.

Quảng Ngãi: 4 tàu cá đứt neo trôi dạt ra biển- Ảnh 3.

Vận chuyển gần 100 bình nước uống loại 20 lít vào vùng bị cô lập

ẢNH: H.P

Theo UBND xã Đông Sơn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên và phương tiện vận chuyển, chuyển gần 100 bình nước uống loại 20 lít vào vùng bị cô lập để cung cấp cho 68 hộ dân ở xóm Châu An nơi người dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây ngập nhà cửa của 132 hộ dân tại các thôn Diêm Điền, Quang Mỹ và Châu Me. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền xã đang theo dõi sát mực nước, sẵn sàng kích hoạt phương án sơ tán dân nếu lũ tiếp tục dâng cao.

Tin liên quan

Nước lũ bao vây nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Nước lũ bao vây nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi

Mưa lớn liên tục trút xuống khiến nhiều khu vực ở Quảng Ngãi bị nước lũ bao vây, giao thông chia cắt, hàng nghìn hộ dân bị cô lập. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá nước lũ Quảng Ngãi Tàu cá đứt neo Lũ Cuốn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận