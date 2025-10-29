Quảng Ngãi: 4 tàu cá đứt neo trôi dạt ra biển

Theo báo cáo nhanh của Đồn biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi), khoảng 11 giờ 30 trưa nay 29.10, tàu cá QNg-90737.TS của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (49 tuổi) và tàu cá QNg-90816.TS của ông Phạm Bé (50 tuổi, cùng ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đang neo đậu tại khu vực thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) bất ngờ bị đứt neo, trôi dạt ra vùng biển Khe Hai.

Tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt ra biển ẢNH: H.P

Đến 12 giờ 50 phút, lại có 2 tàu cá khác mang số hiệu QNg-95591.TS và QNg-90586.TS của ông Huỳnh Vinh (47 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cũng bị đứt neo, trôi ra cửa biển Sa Cần.

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với chính quyền xã Vạn Tường và các chủ tàu triển khai phương án ứng cứu, hỗ trợ đưa các tàu về nơi an toàn.

Đến cuối giờ chiều nay, chỉ có tàu cá QNg-95591.TS được lai dắt vào bờ, 3 tàu còn lại mắc cạn hoặc chưa tiếp cận được. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mưa lớn và sóng to.

Trưởng công an xã bị thương khi cứu dân trong lũ

Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng công an xã Sơn Tây, vừa gặp tai nạn, bị thương nặng trong lúc hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa chống lũ sáng nay 29.10.

Thượng tá Đinh Quang Tiến đang điều trị tại bệnh viện ẢNH: CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo thông tin ban đầu, nước lũ tại xã Sơn Tây dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, lực lượng công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương giúp di dời người và tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.

Khi đang giúp một hộ dân gia cố mái nhà trước nguy cơ sập đổ, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, dòng chảy xiết đã làm sập mái và tường nhà. Một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải của thượng tá Tiến.

Dù bị thương, thượng tá Tiến vẫn chỉ đạo lực lượng Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân trước khi được đồng đội đưa đi sơ cứu. Thượng tá Tiến được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.