Quảng Ngãi: 4 tàu cá đứt neo trôi dạt ra biển

Theo báo cáo nhanh của Đồn biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi), khoảng 11 giờ 30 trưa nay 29.10, tàu cá QNg-90737.TS của bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (49 tuổi) và tàu cá QNg-90816.TS của ông Phạm Bé (50 tuổi, cùng ở thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường, Quảng Ngãi) đang neo đậu tại khu vực thôn Mỹ Tân (xã Bình Sơn, Quảng Ngãi) bất ngờ bị đứt neo, trôi dạt ra vùng biển Khe Hai.
Đến 12 giờ 50 phút, lại có 2 tàu cá khác mang số hiệu QNg-95591.TS và QNg-90586.TS của ông Huỳnh Vinh (47 tuổi, ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Sơn) cũng bị đứt neo, trôi ra cửa biển Sa Cần.
Nhận được tin báo, Đồn biên phòng Bình Thạnh đã phối hợp với chính quyền xã Vạn Tường và các chủ tàu triển khai phương án ứng cứu, hỗ trợ đưa các tàu về nơi an toàn.
Đến cuối giờ chiều nay, chỉ có tàu cá QNg-95591.TS được lai dắt vào bờ, 3 tàu còn lại mắc cạn hoặc chưa tiếp cận được. Công tác cứu hộ gặp khó khăn do mưa lớn và sóng to.
Trưởng công an xã bị thương khi cứu dân trong lũ
Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thượng tá Đinh Quang Tiến, Trưởng công an xã Sơn Tây, vừa gặp tai nạn, bị thương nặng trong lúc hỗ trợ người dân gia cố nhà cửa chống lũ sáng nay 29.10.
Theo thông tin ban đầu, nước lũ tại xã Sơn Tây dâng cao, nhiều khu dân cư bị cô lập, lực lượng công an xã đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương giúp di dời người và tài sản, gia súc, gia cầm đến nơi an toàn.
Khi đang giúp một hộ dân gia cố mái nhà trước nguy cơ sập đổ, nước lũ bất ngờ dâng nhanh, dòng chảy xiết đã làm sập mái và tường nhà. Một thanh gỗ lớn đâm xuyên bàn chân phải của thượng tá Tiến.
Dù bị thương, thượng tá Tiến vẫn chỉ đạo lực lượng Công an xã hoàn thành việc sơ tán người dân trước khi được đồng đội đưa đi sơ cứu. Thượng tá Tiến được chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.
Vận chuyển gần 100 bình nước vào vùng bị cô lập
Do ảnh hưởng của hoàn lưu mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực miền núi và trung du Quảng Ngãi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại xã Đông Sơn (Quảng Ngãi), nước lũ đã dâng cao, gây cô lập và chia cắt hoàn toàn xóm Châu An, thôn Châu Me.
Theo UBND xã Đông Sơn, chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng dân quân, Đoàn thanh niên và phương tiện vận chuyển, chuyển gần 100 bình nước uống loại 20 lít vào vùng bị cô lập để cung cấp cho 68 hộ dân ở xóm Châu An nơi người dân đang thiếu nước sạch nghiêm trọng.
Ngoài ra, mưa lũ cũng gây ngập nhà cửa của 132 hộ dân tại các thôn Diêm Điền, Quang Mỹ và Châu Me. Nhiều tuyến đường liên thôn bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông. Chính quyền xã đang theo dõi sát mực nước, sẵn sàng kích hoạt phương án sơ tán dân nếu lũ tiếp tục dâng cao.
Bình luận (0)