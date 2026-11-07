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    Quảng Ngãi: 4.000 cây phi lao vừa trồng đã chết

    Hải Phong
    Hải Phong
    Hàng ngàn cây phi lao được trồng dọc tuyến đường ven biển Nghĩa An (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) mới hơn 1 tháng đã chết khô, tỷ lệ lên đến khoảng 90%. Những hàng cây từng được kỳ vọng tạo vành đai xanh chắn gió, bảo vệ bờ biển nay chỉ còn trơ thân, lá úa.

    CHẾT KHÔ CHỈ SAU 1 THÁNG

    Những ngày đầu tháng 11, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, dọc tuyến đường bê tông ven biển Nghĩa An thuộc thôn Phổ An (xã An Phú) dài khoảng 1 km, được trồng dày đặc cây phi lao nhưng phần lớn đã chết. Thân cây chuyển màu nâu, lá xám, khô quắt. Nhiều cây chỉ cần chạm nhẹ đã gãy rời.

    Quảng Ngãi: 4.000 cây phi lao vừa trồng đã chết- Ảnh 1.
    Quảng Ngãi: 4.000 cây phi lao vừa trồng đã chết- Ảnh 2.

    Hàng loạt cây phi lao trồng ven biển Nghĩa An (xã An Phú, Quảng Ngãi) chết khô; dưới rễ còn nguyên bầu đất được bọc bao ni lông

    ẢNH: HẢI PHONG

    Chứng kiến hàng ngàn cây xanh vừa được trồng đã chết, người dân địa phương không khỏi tiếc nuối. Bởi trước đó, những hàng phi lao này được kỳ vọng sẽ tạo nên vành đai ven biển, góp phần chắn gió, hạn chế cát bay và cải thiện cảnh quan khu vực. Ông Võ Sang (62 tuổi, ở xã An Phú) cho biết khu vực ven biển thường xuyên có nắng nóng, gió mạnh nên cây phi lao sau khi trồng cần được tưới nước, chăm sóc thường xuyên để thích nghi với điều kiện tự nhiên. "Theo tôi, cây được trồng khoảng 1 tháng trước. Nếu sống thì giờ đã bắt đầu ra lá xanh, còn lá chuyển sang màu xám, thân khô như vậy là cây chết rồi. Nhìn hàng ngàn cây chết thế này, tôi rất tiếc", ông Sang ngậm ngùi.

    Tương tự, bà Phạm Thị Thiệt (80 tuổi, xã An Phú) nói tình trạng cây phi lao chết hàng loạt là rất đáng tiếc, bởi nhiều cây khi được đưa xuống trồng đã cao hơn 1 m. Nếu được chăm sóc tốt, những hàng cây này có thể phát triển thành rừng phi lao ven biển, tạo cảnh quan xanh mát cho địa phương. "Không biết vì sao cây lại chết hàng loạt như vậy nhưng đây rõ ràng là vấn đề lớn. Cây đã được trồng xuống, nếu sống được thì sau này sẽ thành một rừng phi lao rất đẹp", bà Thiệt bày tỏ.

    CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NÓI GÌ ?

    Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú, xác nhận địa phương đã tổ chức trồng 4.000 cây phi lao dọc tuyến ven biển Nghĩa An; song đến nay, khoảng 90% số cây đã chết. Theo ông Xôn, số cây này nằm trong chương trình tài trợ của một doanh nghiệp dành cho địa phương, gồm 4.000 cây phi lao và 1.000 cây sao đen. Hoạt động trồng cây có sự tham gia của hàng trăm người thuộc các đơn vị, hội đoàn thể trên địa bàn.

    Quảng Ngãi: 4.000 cây phi lao vừa trồng đã chết- Ảnh 3.

    Ông Võ Sang ngồi cạnh một cây phi lao chết khô

    ẢNH: HẢI PHONG

    Ông Xôn cho biết thời điểm tiếp nhận cây tài trợ đang vào mùa nắng nóng. Lo ngại cây khó thích nghi với điều kiện thời tiết, địa phương đã gửi cây cho Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Ngãi chăm sóc, chờ đến mùa mưa mới tổ chức trồng. Khoảng 1 tháng trước, khi mùa mưa bắt đầu, 4.000 cây phi lao được đưa xuống trồng dọc bãi biển Nghĩa An. Tuy nhiên, dù sau đó xuất hiện nhiều đợt mưa kéo dài, phần lớn cây vẫn không thể sống sót. "Trồng cây xong thì mưa kéo dài nhiều ngày. Ai cũng nghĩ cây sẽ sống, không ngờ lại chết gần hết", ông Xôn nói.

    Về nguyên nhân, lãnh đạo UBND xã An Phú nhận định bước đầu có thể do quy trình trồng chưa phù hợp, cây phải thay đổi đột ngột môi trường sống, điều kiện thổ nhưỡng và nguồn nước. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định ban đầu, chưa có kết luận chính thức. Trước thực trạng này, UBND xã An Phú đã giao Phòng Kinh tế xuống hiện trường kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.

    Đáng chú ý, để đánh giá khả năng thích nghi của cây phi lao với điều kiện tự nhiên tại khu vực ven biển Nghĩa An, địa phương dự kiến trồng thử nghiệm thêm 1.000 cây. Sau khi theo dõi quá trình sinh trưởng, nếu cây phát triển tốt, xã mới xem xét tiếp tục triển khai trồng trên diện rộng.

    Việc hàng ngàn cây phi lao chết khô chỉ sau thời gian ngắn được trồng không chỉ gây lãng phí nguồn cây tài trợ và công sức của nhiều người tham gia mà còn đặt ra yêu cầu phải đánh giá kỹ điều kiện thổ nhưỡng, thời vụ, kỹ thuật trồng và phương án chăm sóc trước khi tiếp tục triển khai các chương trình trồng cây xanh ven biển.


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