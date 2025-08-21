Quảng Ngãi: Bắt giam một cán bộ tham ô hàng trăm triệu đồng

Ngày 21.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt giam bị can Bùi Thị Thu Thủy (63 tuổi, ở thôn La Hà, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về tội tham ô tài sản.

Bị can Bùi Thị Thu Thủy bị khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản ẢNH: ĐÌNH MẠNH

Trước đó, bị can Bùi Thị Thu Thủy là cán bộ mặt trận Hội Liên hiệp phụ nữ TT.La Hà cũ (nay thuộc xã Tư Nghĩa). Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ngãi và Hội Liên hiệp phụ nữ TT.La Hà, Thủy lợi dụng việc được phân công là người trực tiếp thực hiện việc thu hồi tiền gốc, lãi vay đối với các hội viên tham gia vay vốn của ngân hàng, đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan công an, vụ án này liên quan đến gần 50 cá nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội, cũng như trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cá nhân là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ TT.La Hà (cũ) đã nộp đủ số tiền tất toán hợp đồng vay cho Bùi Thị Thu Thủy thì đến Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi để kiểm tra lại thông tin về hợp đồng vay vốn. Nếu tình trạng hợp đồng vay vốn chưa được tất toán, có dấu hiệu bị Bùi Thị Thu Thủy chiếm đoạt thì đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo, cung cấp tài liệu để đảm bảo về quyền lợi.