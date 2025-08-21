Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Quảng Ngãi: Bắt giam một cán bộ tham ô hàng trăm triệu đồng

Hải Phong
Hải Phong
21/08/2025 21:06 GMT+7

Một cán bộ làm việc ở Hội Liên hiệp phụ nữ xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) tham ô số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng đã bị công an khởi tố bắt giam.

Ngày 21.8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố, bắt giam bị can Bùi Thị Thu Thủy (63 tuổi, ở thôn La Hà, xã Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về tội tham ô tài sản.

Bắt giam một cán bộ ở Quảng Ngãi tham ô hàng trăm triệu đồng - Ảnh 1.

Bị can Bùi Thị Thu Thủy bị khởi tố, bắt giam về tội tham ô tài sản

ẢNH: ĐÌNH MẠNH

Trước đó, bị can Bùi Thị Thu Thủy là cán bộ mặt trận Hội Liên hiệp phụ nữ TT.La Hà cũ (nay thuộc xã Tư Nghĩa). Trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác giữa Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á chi nhánh Quảng Ngãi và Hội Liên hiệp phụ nữ TT.La Hà, Thủy lợi dụng việc được phân công là người trực tiếp thực hiện việc thu hồi tiền gốc, lãi vay đối với các hội viên tham gia vay vốn của ngân hàng, đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cơ quan công an, vụ án này liên quan đến gần 50 cá nhân. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội, cũng như trách nhiệm của các cá nhân khác có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị cá nhân là hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ TT.La Hà (cũ) đã nộp đủ số tiền tất toán hợp đồng vay cho Bùi Thị Thu Thủy thì đến Ngân hàng Thương mại CP Đông Nam Á, chi nhánh Quảng Ngãi để kiểm tra lại thông tin về hợp đồng vay vốn. Nếu tình trạng hợp đồng vay vốn chưa được tất toán, có dấu hiệu bị Bùi Thị Thu Thủy chiếm đoạt thì đề nghị đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi trình báo, cung cấp tài liệu để đảm bảo về quyền lợi.

Tin liên quan

Tham ô hơn 26 tỉ đồng, cựu nhân viên ngân hàng bị phạt 15 năm tù

Tham ô hơn 26 tỉ đồng, cựu nhân viên ngân hàng bị phạt 15 năm tù

Một cựu nhân viên ngân hàng ở Bình Định 'dính bẫy' lừa đảo, dẫn tới tham ô hơn 26 tỉ đồng, bị tòa tuyên phạt 15 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

Tham ô cán bộ bắt giam Vay vốn Quảng Ngãi Tham Ô Tài Sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận