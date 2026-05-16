Quảng Ngãi: Cháy âm ỉ suốt 2 ngày ở bãi rác, khẩn trương lấy mẫu không khí

Chiều 16.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy tại bãi rác của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc thuộc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc đã được dập tắt hoàn toàn.

Toàn cảnh bãi chứa rác của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc đã được dập tắt ẢNH: P.Y

Theo ông Lực, đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn tiếp tục túc trực, theo dõi tình hình tại hiện trường nhằm phòng ngừa nguy cơ cháy bùng phát trở lại. "Hiện bãi rác đã không còn nguy cơ cháy trở lại", ông Lực thông tin.

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 14.5, khu vực hố chứa rác tạm thời của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc bất ngờ bốc cháy dữ dội. Diện tích đám cháy khoảng 1 héc ta, chủ yếu là các loại bao bì, phế phẩm dễ bắt lửa nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo ra nhiều khói đen bao trùm khu vực.

Lực lượng cảnh sát PCCC phải dùng xe cẩu chuyên dụng để phun nước chữa cháy ẢNH: CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi đã huy động 10 xe chữa cháy cùng gần 100 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương triển khai dập lửa, khoanh vùng đám cháy xuyên đêm.

Tuy nhiên, do đám cháy âm ỉ dưới các lớp rác dày nên việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Lực lượng chức năng phải sử dụng máy đào, máy xúc cào tách từng lớp rác để tiếp cận các điểm cháy, đồng thời phun nước liên tục nhằm ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại.

Cảnh sát căng mình dập lửa tại bãi rác ẢNH: T.P

"Lực lượng PCCC phải sử dụng mặt nạ phòng độc để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ", đại tá Đặng Việt Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết.

Đám cháy rộng, âm ỉ nên mất gần 2 ngày mới được dập tắt ẢNH: T.P

Theo lãnh đạo UBND xã Nghĩa Giang, bãi rác chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên nguy cơ tái phát hỏa hoạn vẫn rất lớn nếu không có giải pháp xử lý lâu dài. Địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cùng các ngành chức năng sớm triển khai các biện pháp như phủ bạt bãi rác, tăng cường giám sát và xây dựng phương án xử lý nước rỉ rác nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường.

Lấy mẫu không khí sau vụ cháy bãi rác

Liên quan vụ việc, sáng 16.5, Trung tâm Trắc địa và quan trắc môi trường thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai lấy mẫu không khí tại khu vực nhà máy xử lý rác và nhiều khu dân cư lân cận để đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường sau vụ cháy.

Cơ quan chức năng lấy mẫu không khí tại khu vực nhà máy xử lý rác ẢNH: N.Đ

Công tác quan trắc được thực hiện tại khu vực nhà máy ở xã Nghĩa Giang và mở rộng đến các khu dân cư cách hiện trường từ 1 - 2,5 km như thôn An Định, thôn An Tân (xã Phước Giang) và thôn An Hội Nam 2 (xã Nghĩa Giang).

Sáng 16.5, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn có mặt trên bãi rác để xử lý triệt để đám cháy ẢNH: P.Y

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc lấy mẫu được triển khai khẩn trương theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh nhằm đánh giá toàn diện chất lượng môi trường không khí sau sự cố.

"Việc lấy mẫu nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường sau vụ hỏa hoạn xảy ra trong khuôn viên nhà máy xử lý rác thải. Từ đó kịp thời công khai thông tin cho người dân và đề xuất giải pháp xử lý tiếp theo", ông Trung nói.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi, kết quả quan trắc môi trường dự kiến sẽ được công bố vào ngày 18.5.