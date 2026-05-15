Cháy bãi chứa rác ở Quảng Ngãi

Chiều 15.5, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Tấn Lực, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang (Quảng Ngãi), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy lớn tại bãi chứa rác của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc thuộc Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc.

Cảnh cháy lớn tại bãi chứa rác của Nhà máy xử lý rác Miền Bắc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo ông Lực, đám cháy bùng phát vào khoảng 13 giờ ngày 14.5 tại khu vực hố chứa rác tạm thời của nhà máy, với diện tích cháy khoảng 1 ha.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do thời tiết nắng nóng kéo dài, trong quá trình lưu chứa rác có một số vật dụng dễ cháy phát sinh cháy rồi lan rộng sang khu vực xung quanh trong khuôn viên Nhà máy xử lý rác Miền Bắc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công ty CP Đầu tư và phát triển xây dựng Miền Bắc đã phối hợp lực lượng, phương tiện tại chỗ triển khai chữa cháy; đồng thời báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng Công ty CP Môi trường tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ phun nước dập lửa.

Đến khoảng 20 giờ tối qua 14.5, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cơ bản khoanh vùng, khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra diện rộng.

Tuy nhiên, đến sáng nay 15.5, một số vị trí trong bãi chứa rác vẫn còn âm ỉ bốc khói.

"Do đám cháy lớn, khu vực cháy khó tiếp cận nên lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ phải sử dụng phương tiện chuyên dụng để chữa cháy. Đến khoảng 10 giờ sáng nay 15.5, đám cháy cơ bản được dập tắt", ông Lực thông tin.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục theo dõi, triển khai các biện pháp xử lý nhằm ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Giang, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng lượng khói bụi lớn phát tán từ bãi rác đã ảnh hưởng đến nhiều khu dân cư lân cận.

"Hiện một số vị trí còn ngún khói, doanh nghiệp sẽ tiếp tục san ủi, tưới nước để dập tắt hoàn toàn", ông Lực cho hay.

Đến 10 giờ sáng 15.5, đám cháy cơ bản được dập tắt ẢNH: T.L

Liên quan vụ việc, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã ký công văn gửi Công an tỉnh, Sở NN-MT cùng các đơn vị liên quan yêu cầu khẩn trương xử lý sự cố cháy bãi chứa rác.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng công an tiếp tục theo dõi, không để phát sinh cháy trở lại tại bãi rác. UBND các xã Phước Giang, Nghĩa Giang, Nghĩa Hành tăng cường tuyên truyền, vận động người dân không tập trung đông người, không cản trở hoạt động vận chuyển, tiếp nhận và xử lý rác tại khu xử lý rác Nghĩa Kỳ, đảm bảo an ninh trật tự khu vực.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Công ty CP Môi trường và đô thị Quảng Ngãi cùng Công ty CP Đầu tư và xây dựng phát triển Miền Bắc phối hợp triển khai các biện pháp phòng cháy chữa cháy, chủ động ứng phó sự cố môi trường, hạn chế nguy cơ cháy tái diễn tại các hố rác thuộc khu xử lý rác Nghĩa Kỳ.

Ngoài ra, Sở Y tế được giao chủ trì phối hợp UBND các xã Nghĩa Giang, Phước Giang, Nghĩa Hành khảo sát khu vực bị ảnh hưởng bởi khói bụi; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát khẩu trang cho người dân.

Sở NN-MT được yêu cầu khẩn trương tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi xử lý sự cố môi trường liên quan khu vực Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ.