Quảng Ngãi: Hai chị em vượt gần 35 km hiến tiểu cầu cứu người

Ngày 19.5, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thương (47 tuổi, ở xã Bình Hải, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) là vợ của bệnh nhân N.T.C (46 tuổi) cho biết, nhờ được hiến tiểu cầu kịp thời nên sức khỏe của chồng bà đã ổn định. Hiện tại, ông C. đã tự ăn cháo được.

Theo bà Thương, ông C. bị bệnh sốt xuất huyết, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Quảng Ngãi, nhưng sau đó bệnh trở nặng, ông C. bị chảy máu chân răng, xuất huyết dạ dày, nguy hiểm đến tính mạng, cần phải truyền tiểu cầu gấp, nhưng nhóm máu của ông C. là O, Rh âm rất hiếm.

Rất may, nhờ có 2 chị em ruột là Nguyễn Thị Bảy (38 tuổi) và Nguyễn Thị Trúc (35 tuổi, cùng ở thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, H.Bình Sơn) không quản ngại đường xa, vượt gần 35 km vào BVĐK tỉnh Quảng Ngãi để hiến tiểu cầu cứu ông C.

Chị Nguyễn Thị Trúc và Nguyễn Thị Bảy đang hiến tiểu cầu THANH LỜI

"Hành động của chị Trúc và chị Bảy khiến gia đình tôi vô cùng cảm kích, chỉ nghe điện thoại nhờ giúp đỡ là cả 2 tức tốc vào BV để hiến tiểu cầu. Nhờ có tiểu cầu mà chồng tôi đã qua cơn nguy kịch, gia đình tôi rất cảm ơn trước hành động đẹp của 2 chị", bà Thương nói.

Trước đó, trưa 18.5, sau khi đi bán cá ở bến cảng Bình Thạnh (H.Bình Sơn) về nhà nghỉ ngơi, thì bất ngờ chị Trúc nghe điện thoại của BVĐK tỉnh Quảng Ngãi gọi đến và nói có người cần hiến tiểu cầu gấp để cấp cứu. Nghe vậy, chị Trúc gọi thêm chị Bảy, cả 2 tức tốc vào BV.

"Nhận được cuộc điện thoại từ BVĐK tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi không nghĩ ngợi gì cả, cứu người là trên hết, nên 2 chị em nhanh chóng vào bệnh viện để hiến tiểu cầu cứu người", chị Trúc nói.

Chị Nguyễn Thị Trúc và Nguyễn Thị Bảy được BVĐK tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa THANH LỜI

Lãnh đạo BVĐK tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bệnh nhân C. mắc sốt xuất huyết, giảm số lượng lớn tiểu cầu, lại là người thuộc nhóm máu O, Rh âm, rất hiếm.

"Rất may hai chị em chị Trúc và chị Bảy có nhóm máu O, Rh âm đã không quản ngại đường xa, tình nguyện đến BV để hiến tiểu cầu cho bệnh nhân C. được cấp cứu kịp thời, thoát khỏi cơn nguy kịch. Nghĩa cử của chị Trúc và chị Bảy thật đáng trân quý", lãnh đạo BVĐK tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.