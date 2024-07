Quảng Ngãi: Sau hơn 1 giờ nhận tin báo, bắt được nghi phạm trộm xe máy

Trưa 12.7, Công an P.Nghĩa Chánh (TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã truy vết và nhanh chóng bắt được nghi phạm trộm xe máy của người dân sau hơn 1 giờ nhận được tin báo.

Công an lấy lời khai đối với Trần Như Tài CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 11.7, chị Trần Thị Khánh Hòa (37 tuổi, ở P.Nghĩa Chánh) đến Công an P.Nghĩa Chánh trình báo bị trộm mất xe máy hiệu Sirius BS 76E1-513.74 tại tiệm internet Xóm Quê, đường Lê Thánh Tôn, P.Nghĩa Chánh.

Sau khi nhận thông tin, Công an P.Nghĩa Chánh tập trung lực lượng công an và lực lượng an ninh trật tự cơ sở truy vết nhanh kẻ trộm. Đến 16 giờ cùng ngày, Công an P.Nghĩa Chánh bắt được Trần Như Tài (28 tuổi, ở TP.Huế), nghi phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy của chị Hòa cùng tang vật.

Xe máy bị Trần Như Tài trộm CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Quá trình điều tra, lực lượng công an phát hiện vào ngày 9.7, Trần Như Tài còn trộm xe máy hiệu Wave tại một siêu thị ở P.Nguyễn Nghiêm (TP.Quảng Ngãi). Tài không có nơi ở ổn định, trộm xe máy bán kiếm tiền để tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đã được Công an P.Nghĩa Chánh bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Quảng Ngãi điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.