Quảng Ngãi sẽ thành lập khoảng 1.710 đội dân phòng với hơn 16.000 thành viên

Ngày 24.4, tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên trên địa bàn tỉnh.

Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết quy định tiêu chí thành lập đội dân phòng và số lượng thành viên trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ẢNH: HẢI PHONG

Nghị quyết được ban hành nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, đồng thời tạo hành lang pháp lý đồng bộ để xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng tại cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố sẽ thành lập 1 đội dân phòng, bảo đảm lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu. Đây được xem là "cánh tay nối dài" của lực lượng phòng cháy, chữa cháy chuyên trách, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn dân cư.

Về quy mô, số lượng thành viên đội dân phòng được bố trí linh hoạt theo dân số từng khu vực. Cụ thể, thôn, tổ dân phố dưới 350 hộ có từ 5 - 9 thành viên; từ 350 đến dưới 500 hộ có 10 - 12 thành viên; từ 500 hộ trở lên có 13 - 15 thành viên. Mỗi đội gồm 1 đội trưởng và 1 đội phó.

Lực lượng dân quân phường Trương Quang Trọng (Quảng Ngãi) giúp người dân dọn dẹp vệ sinh ẢNH: NGỌC TRÂM

Theo tính toán, toàn tỉnh sẽ thành lập khoảng 1.710 đội dân phòng với hơn 16.000 thành viên. So với lực lượng hiện có, phương án mới giúp tinh gọn khoảng 121 người, đồng thời hướng đến tổ chức chính quy, hoạt động hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Cao Phúc, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết việc tổ chức lại lực lượng dân phòng không chỉ giảm đầu mối mà còn nâng cao tính chuyên nghiệp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu thực tiễn.

Thực tế thời gian qua cho thấy, lực lượng dân phòng đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở. Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 153 vụ cháy; trong đó, nhiều vụ được lực lượng tại chỗ, gồm dân phòng và người dân, kịp thời xử lý ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế thiệt hại.

Trong bối cảnh địa bàn rộng, lực lượng chuyên trách còn mỏng, việc thành lập đội dân phòng tại tất cả thôn, tổ dân phố được đánh giá là giải pháp quan trọng, góp phần nâng cao năng lực ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ", giảm nguy cơ cháy lớn, cháy lan.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, phát biểu tại kỳ họp ẢNH: HẢI PHONG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Đức Tuy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết HĐND tỉnh đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng, đồng thời xem xét, xử lý 44 nghị quyết quy phạm pháp luật chịu tác động từ việc sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết bằng kế hoạch triển khai đồng bộ, tăng cường tuyên truyền để các cấp, ngành và người dân cùng tham gia, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.