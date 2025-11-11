Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh chìm ghe, hai vợ chồng được cứu thoát

Chiều 11.11, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (Quảng Ngãi), đã ký quyết định tặng giấy khen cho ông Nguyễn Thành Vương và ông Nguyễn Xét vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Hai ông đã cứu hai vợ chồng bị sóng lớn đánh chìm ghe trong lúc đánh bắt hải sản.

Nơi xảy ra vụ sóng lớn đánh chìm ghe, nhấn chìm hai vợ chồng ngư dân ở xã An Phú, Quảng Ngãi ẢNH: LÊ NGA

Vào sáng cùng ngày, ông Phạm Hùng và vợ là bà Đỗ Thị Hà (cùng ở xã An Phú) đang đánh bắt hải sản gần khu vực cửa Lở (An Phú) thì bất ngờ gặp sóng lớn. Chiếc ghe nhỏ bị lật và chìm trong tích tắc, cuốn cả hai vợ chồng vào dòng nước xoáy.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Thành Vương, trưởng thôn Tân Thạnh (An Phú), lập tức lao ra cứu người. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh, ông Vương gặp khó khăn trong việc đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Đúng lúc này, ông Nguyễn Xét (ở thôn Tân Thạnh) đã nhanh chóng mang theo phao, bơi ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời của 2 người cùng sự chung sức của người dân địa phương, vợ chồng ông Hùng được đưa vào bờ an toàn.

UBND xã An Phú đánh giá hành động quyết đoán, không ngại hiểm nguy của ông Vương, ông Xét là tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Chính quyền địa phương cho biết việc khen thưởng kịp thời nhằm lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong xã hội.