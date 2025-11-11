Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh chìm ghe, hai vợ chồng được cứu thoát

Hải Phong
Hải Phong
11/11/2025 18:45 GMT+7

Hai vợ chồng đang đánh bắt hải sản ở cửa Lở (xã An Phú, Quảng Ngãi) thì bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm ghe. Cả hai may mắn được người dân cứu thoát.

Chiều 11.11, ông Phạm Xuân Sinh, Chủ tịch UBND xã An Phú (Quảng Ngãi), đã ký quyết định tặng giấy khen cho ông Nguyễn Thành Vương và ông Nguyễn Xét vì có hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Hai ông đã cứu hai vợ chồng bị sóng lớn đánh chìm ghe trong lúc đánh bắt hải sản.

Quảng Ngãi: Sóng lớn đánh chìm ghe, hai vợ chồng được cứu thoát- Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ sóng lớn đánh chìm ghe, nhấn chìm hai vợ chồng ngư dân ở xã An Phú, Quảng Ngãi

ẢNH: LÊ NGA

Vào sáng cùng ngày, ông Phạm Hùng và vợ là bà Đỗ Thị Hà (cùng ở xã An Phú) đang đánh bắt hải sản gần khu vực cửa Lở (An Phú) thì bất ngờ gặp sóng lớn. Chiếc ghe nhỏ bị lật và chìm trong tích tắc, cuốn cả hai vợ chồng vào dòng nước xoáy.

Nhận tin báo, ông Nguyễn Thành Vương, trưởng thôn Tân Thạnh (An Phú), lập tức lao ra cứu người. Tuy nhiên, do dòng chảy mạnh, ông Vương gặp khó khăn trong việc đưa 2 nạn nhân vào bờ.

Đúng lúc này, ông Nguyễn Xét (ở thôn Tân Thạnh) đã nhanh chóng mang theo phao, bơi ra hỗ trợ. Nhờ sự phối hợp kịp thời của 2 người cùng sự chung sức của người dân địa phương, vợ chồng ông Hùng được đưa vào bờ an toàn.

UBND xã An Phú đánh giá hành động quyết đoán, không ngại hiểm nguy của ông Vương, ông Xét là tấm gương tiêu biểu về lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Chính quyền địa phương cho biết việc khen thưởng kịp thời nhằm lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong xã hội.

Tin liên quan

Ngư dân Lý Sơn dũng cảm cứu người: 'Lúc đó không kịp sợ'

Ngư dân Lý Sơn dũng cảm cứu người: 'Lúc đó không kịp sợ'

Sáng 10.11, UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) khen thưởng đột xuất cho hai người dân và chủ tàu cao tốc vì hành động dũng cảm cứu người trong bão số 13, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghị lực kiên cường của người dân đảo.

Khám phá thêm chủ đề

chìm ghe sóng lớn cứu người Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận