Quảng Ngãi: Xe tải va chạm xe máy, một người tử vong

Tối 12.5, Công an H.Mộ Đức (Quảng Ngãi) cho biết, khoảng 14 giờ cùng ngày, trên tuyến QL1, đoạn thuộc thôn Châu Me, xã Đức Phong (Mộ Đức) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường bộ giữa xe tải và xe máy, khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nhẹ.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải BS 50H-248.XX (loại xe chuyển phát nhanh) do anh T.T.Q (23 tuổi, ở xã Bình Quý, H.Thăng Bình, Quảng Nam) điều khiển theo hướng Nam - Bắc, khi đến thôn Châu Me (Đức Phong) đã xảy ra va chạm với xe máy BS 76F1-436.XX do ông N.V.Q (49 tuổi) chở theo vợ là bà L.T.M.L (44 tuổi, ở xã Hành Dũng, H.Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) chạy phía trước cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông CÔNG AN H.MỘ ĐỨC

Sau cú va chạm, ông Q. và bà L. ngã ra đường. Hậu quả, bà L. tử vong tại chỗ, ông Q. bị thương nhẹ, xe máy bị hư hỏng.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy tại hiện trường đối với người điều khiển xe tải và người điều khiển xe máy. Kết quả hai người này không vi phạm nồng độ cồn, âm tính với ma túy.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe tải và xe máy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.