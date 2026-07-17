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Giáo dục

Quảng Ninh: 95% học sinh đã đăng ký mượn SGK miễn phí

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Chính sách miễn phí SGK cho học sinh của Quảng Ninh sẽ giúp hàng trăm nghìn gia đình có con em đi học giảm gánh nặng chi phí đầu năm học mới.

Quảng Ninh là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai cấp SGK miễn phí trên quy mô toàn tỉnh. Khi chính sách chuẩn bị được thực hiện từ năm học 2026 - 2027, nhiều phụ huynh bày tỏ băn khoăn về việc có bắt buộc phải mượn sách hay không, cũng như trách nhiệm nếu học sinh làm rách, làm mất sách trong quá trình sử dụng.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh nói gì về việc hỏng sinh làm hỏng SGK - Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ninh Đinh Ngọc Sơn nói về việc học sinh mượn SGK

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Ông Đinh Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Ninh, cho biết khoảng 95% phụ huynh đã đăng ký mượn SGK miễn phí cho con em. Khoảng 5% còn lại không đăng ký vì đã mua sách hoặc có sách của anh chị để lại.

Theo ông Sơn, việc cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí hoàn toàn không mang tính bắt buộc. "Nhiều phụ huynh cũng gọi điện hỏi tôi đã mua sách rồi thì không mượn nữa có được không. Điều đó hoàn toàn không vấn đề gì, nhà trường không có bất kỳ yêu cầu bắt buộc nào", ông Sơn nói.

Một trong những nội dung được phụ huynh quan tâm nhất là nếu học sinh vô tình làm rách, nhàu, mất hoặc làm nhòe sách thì có bị giáo viên phê bình hoặc xử lý hay không.

Ông Sơn khẳng định không có chuyện học sinh bị xử lý kỷ luật hoặc bị đánh giá hạnh kiểm vì những sự cố khách quan trong quá trình sử dụng sách. "Nếu vì lý do khách quan mà học sinh làm hỏng hoặc làm mất sách thì nhà trường sẽ bố trí cho học sinh mượn bộ sách khác để tiếp tục học tập, không để các em thiếu sách", ông Sơn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Ninh, hằng năm ngành giáo dục tỉnh dành khoảng 10% kinh phí để bổ sung, thay thế số sách bị hư hỏng sau quá trình sử dụng. Việc sách bị cũ, nhàu hay xuống cấp là điều khó tránh khỏi khi được nhiều học sinh sử dụng qua các năm.

"Chúng tôi chỉ giáo dục ý thức đối với những trường hợp cố tình làm hỏng sách hoặc sử dụng cẩu thả để các em có trách nhiệm hơn trong việc giữ gìn tài sản chung", ông Sơn cho biết.

Để triển khai chính sách SGK miễn phí, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được giao trực tiếp tổ chức mua sắm sách theo quy định về đấu thầu, đồng thời xây dựng phương án quản lý, cho học sinh mượn theo mô hình thư viện dùng chung.

Đến nay, 187 trường phổ thông đã hoàn tất hồ sơ đăng ký mua sách. Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ninh, toàn bộ việc mua sắm và bàn giao SGK miễn phí sẽ hoàn thành trước ngày 15.8, bảo đảm các trường có đủ sách để cấp cho học sinh ngay khi bước vào năm học mới.

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