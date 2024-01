Quảng Ninh: Bắt nhóm cho vay nặng lãi thu lời hơn 1 tỉ đồng

Ngày 18.1, thông tin từ Công an TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố, bắt tạm giam đối với 4 bị can để điều tra về hành vi cho vay nặng lãi.



Nhóm bị can trong đường dây cho vay nặng lãi N.K

4 bị can trong đường dây nói trên gồm: Vũ Anh Tuấn (40 tuổi, trú tại tổ 46, khu 4, P.Cao Xanh, TP.Hạ Long); Cao Thọ Phong (37 tuổi, trú tại tổ 18, khu 3, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long); Trần Nhật Thanh (38 tuổi, trú tại tổ 4, khu 1, P.Hà Lầm, TP.Hạ Long) và Nguyễn Quốc Huy (30 tuổi, trú tại tổ 6, khu 2, P.Hồng Gai, TP.Hạ Long).

Theo hồ sơ công an, nhóm bị can này hoạt động tinh vi, có sự gắn kết chặt chẽ với nhau. Đặc biệt, để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc cho thuê xe ô tô tự lái hoặc phát tờ rơi tại các khu vực chợ để tiếp cận những người lao động tự do.

Khi người vay liên hệ, nhóm này chỉ cần xác định giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, bằng lái xe… rồi cho những người này vay tiền theo thỏa thuận với mức lãi suất từ 3.000 đồng - 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.

Qua điều tra của Công an TP.Hạ Long, số người vay chủ yếu là người sinh sống trên địa bàn Quảng Ninh.



Làm việc với cơ quan công an, các bị can khai nhận đã hoạt động cho vay nặng lãi từ năm 2019 đến nay, thu lời bất chính số tiền khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Công an TP.Hạ Long đang mở rộng điều tra để xử lý vụ việc.