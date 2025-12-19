Quảng Ninh cần tiếp tục đồng hành, để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư

Ngày 19.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã làm việc tại Quảng Ninh, trực tiếp khảo sát tình hình sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam (Khu công nghiệp Sông Khoai) và thăm khu dân cư nhà ở xã hội (NƠXH) đồi Ngân hàng (P.Hà Lầm).

Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khảo sát tại Nhà máy Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam

ẢNH: NGUYỄN HOÀNG

Tại Nhà máy Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã nghe lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp báo cáo về quy mô đầu tư, công nghệ, thị trường tiêu thụ và tình hình sản xuất của nhà máy này. Đây là dự án sản xuất pin năng lượng mặt trời công nghệ cao, quy mô lớn, đóng vai trò quan trọng trong tạo việc làm, thúc đẩy công nghiệp chế biến, chế tạo và đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của Quảng Ninh.

Đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì sản xuất ổn định, Phó thủ tướng ghi nhận việc Nhà máy Công nghệ tế bào quang điện Jinko Solar PV Việt Nam tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật Việt Nam, nhất là tiêu chuẩn về môi trường, lao động và an toàn sản xuất.

Phó thủ tướng cũng khẳng định, Chính phủ khuyến khích các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, phù hợp định hướng phát triển bền vững. Đồng thời đề nghị tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đồng hành, tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để giữ vững niềm tin của nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tặng quà người dân tại dự án nhà ở xã hội ẢNH: NGUYỄN HOÀNG

Cùng ngày, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã đến thăm khu dân cư NƠXH đồi Ngân hàng và trực tiếp trao đổi, thăm hỏi đời sống của người dân. Hiện khu dân cư có gần 500 hộ với hơn 1.100 nhân khẩu sinh sống. Các hạng mục hạ tầng, dịch vụ thiết yếu được đầu tư đồng bộ theo thiết kế, bảo đảm an ninh, trật tự, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, được người dân đánh giá cao.

Phó thủ tướng đánh giá Quảng Ninh đã chủ động bố trí quỹ đất, huy động nguồn lực xã hội hóa và triển khai hiệu quả các dự án NƠXH, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội. Ông đề nghị Quảng Ninh tiếp tục nhân rộng mô hình NƠXH đồi Ngân hàng, gắn với phát triển đô thị bền vững, đồng bộ hạ tầng và nâng cao chất lượng sống, qua đó cùng Chính phủ hoàn thành mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho người thu nhập thấp và công nhân trong thời gian tới.