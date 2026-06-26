Ngày 26.6, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký Quyết định số 1026/QĐ-BXD công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I.

Một góc đô thị phường Hạ Long thủ phủ tỉnh Quảng Ninh ẢNH: N.T

Theo quyết định, phạm vi công nhận gồm toàn bộ địa giới hành chính tỉnh Quảng Ninh với diện tích tự nhiên 6.231,27 km2 và quy mô dân số năm 2025 đạt 1.523.400 người.

Việc tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I được xem là dấu mốc quan trọng, ghi nhận những thành tựu nổi bật của địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phát triển đô thị bền vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Quyết định được ban hành trên cơ sở các quy định của pháp luật về quy hoạch, phân loại đô thị; nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị cùng kết quả thẩm định Đề án công nhận tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I do UBND tỉnh Quảng Ninh trình.

Đáng chú ý, sau khi được công nhận đô thị loại I, tỉnh Quảng Ninh hiện đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn để trở thành thành phố trực thuộc T.Ư, theo quy định tại khoản 2, điều 8, luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Các tiêu chuẩn này gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ số phường trên tổng số đơn vị hành chính cấp xã, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I cùng cơ cấu, trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Theo đánh giá, việc tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chí đô thị loại I sẽ tạo nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục thu hút đầu tư, phát huy lợi thế, thúc đẩy tăng trưởng và tiến gần hơn mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc T.Ư.