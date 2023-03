Quảng Ninh: Điều tra vụ án mạng kinh hoàng giữa trung tâm TP.Hạ Long

Tối 7.3, thông tin từ Công an TP.Hạ Long cho biết, đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trường điều tra vụ án mạng xảy ra tại P.Hà Lầm.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, trên địa bàn P.Hà Lầm xảy ra vụ án mạng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an TP.Hạ Long nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp và bắt được một số nghi can. Đồng thời tiếp tục truy bắt những nghi can khác để xử lý.

Hiện trường vụ án mạng NH

Cơ quan chức năng TP.Hạ Long cũng phát đi thông tin đề nghị người dân trên địa bàn phát hiện thông tin về các nghi can liên quan đến vụ án thì cung cấp ngay cho cơ quan chức năng phục vụ cho việc điều tra, xử lý.



Ghi nhận của PV Thanh Niên cho thấy, tại hiện trường, một nạn nhân tử vong nằm trên vỉa hè gần khu vực sân vận động Hà Lầm. Lực lượng công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng.

Lực lượng chức năng bắt giữ một số nghi can có liên quan N.H.

Đáng chú ý, con dao gây án đã được lực lượng công an thu giữ ngay tại hiện trường, dài khoảng 30 cm. Một số nghi can gây án sau khi rời khỏi hiện trường đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Một nguồn tin của Thanh Niên cho biết, nạn nhân tử vong là nam, bị dao đâm chí mạng vào tim. Vụ án mạng đang được Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương điều tra.