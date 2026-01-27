Quảng Ninh được giao thí điểm, tiên phong và dẫn dắt một số lĩnh vực chiến lược

Ngay sau khi Đại hội XIV của Đảng kết thúc thành công, ngày 27.1, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác T.Ư đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh

ẢNH: N.T

Kỳ vọng Quảng Ninh trở thành địa phương mở đường

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đại hội XIV đã xác lập rõ định hướng chiến lược của đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra lúc này không chỉ là tiếp tục hoàn thiện quyết sách, mà quan trọng hơn là tổ chức thực hiện ngay, đưa nghị quyết vào đời sống bằng những chuyển biến cụ thể, rõ ràng và có thể nhận thấy ngay từ đầu nhiệm kỳ. Cuộc làm việc với Quảng Ninh được xem như bước chuyển trực tiếp từ quyết sách sang hành động.

Tổng Bí thư nêu rõ, Quảng Ninh được kỳ vọng trở thành địa phương mở đường, tạo chuyển động sớm và rõ cách làm cho toàn hệ thống. Đồng thời, tỉnh phải tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong không chỉ về tốc độ, mà còn về chất lượng tăng trưởng, năng lực dẫn dắt, mở đường và lan tỏa các mô hình phát triển hiệu quả, gắn với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Tổng Bí thư ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh đạt được trong thời gian qua. Những thành quả ấy là kết tinh của quá trình đổi mới bền bỉ, nhất quán, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Nền tảng này tạo nên bản lĩnh, uy tín và vị thế của Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển mới, đồng thời là cơ sở để T.Ư đặt ra những kỳ vọng cao hơn và yêu cầu khắt khe hơn.

Quang cảnh cuộc làm việc ẢNH: HIỀN HÒA

Bên cạnh kết quả tích cực, Tổng Bí thư cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế chiến lược mà Quảng Ninh cần sớm khắc phục. Mô hình tăng trưởng của tỉnh chưa chuyển dịch đủ mạnh sang khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; vẫn phụ thuộc đáng kể vào hạ tầng, bất động sản, du lịch đại trà và khai thác lợi thế sẵn có.

Trong khi đó, công nghệ cao, kinh tế số, chế biến sâu và kinh tế sáng tạo chưa trở thành động lực chủ đạo. Lợi thế kinh tế biển, biên giới và đô thị chưa được tổ chức thành chuỗi giá trị tích hợp; các cực phát triển còn phân tán, thiếu liên thông. Nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo còn hạn chế; thể chế và quản trị phát triển chậm đổi mới; tư duy "quản lý" chưa chuyển hẳn sang "kiến tạo".

Bảo đảm tăng trưởng nhanh và vai trò dẫn dắt

Từ thực tiễn đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh, khi Quảng Ninh đã thuộc nhóm dẫn đầu cả nước, thước đo phát triển không thể dừng ở mức cao hơn mặt bằng chung mà phải được nâng lên ở khả năng tạo chuẩn mực, mô hình và cách làm mới có sức lan tỏa trên phạm vi quốc gia. Vì vậy, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát triển nhanh, bền vững, mà quan trọng hơn là chủ động đảm nhận vai trò thí điểm, tiên phong và dẫn dắt trong một số lĩnh vực chiến lược, qua đó đóng góp luận cứ thực tiễn cho việc hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư đề nghị Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược. Tỉnh cần sớm xây dựng chương trình hành động phát triển nhanh, bền vững, chọn một số "đầu việc quốc gia" để làm mẫu, tạo chuẩn mực, như quản trị phát triển dựa trên dữ liệu, kinh tế biển - đảo xanh và số, hợp tác kinh tế qua biên giới, du lịch - di sản chất lượng cao.

Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh đi đầu trong cải cách thể chế, đổi mới quản trị và xây dựng chính quyền kiến tạo, kỷ luật, hiệu quả. Tỉnh cần tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đề xuất và triển khai các cơ chế đặc thù về đất đai, tài chính, đầu tư, khoa học, công nghệ, kinh tế biển, kinh tế biên giới và kinh tế đô thị để mở rộng không gian tăng trưởng, tạo đột phá.

Cùng với đó, cần tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng tích hợp biển đảo - biên giới - di sản - đô thị thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Quảng Ninh phải chuyển từ tổ chức không gian phân tán sang liên kết đa trung tâm, mở và kết nối vùng; định vị rõ các cực phát triển chiến lược và tổ chức quy hoạch, đầu tư, đô thị, hạ tầng trong tổng thể liên kết vùng, bảo đảm tăng trưởng nhanh và vai trò dẫn dắt quốc gia.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, Quảng Ninh cần sớm đưa khoa học, công nghệ và số hóa vào lõi điều hành và lõi các ngành; tích hợp các nền tảng dữ liệu, điều hành thông minh, du lịch thông minh, số hóa di sản thành chương trình tổng thể, tạo năng suất mới cho công nghiệp, du lịch và quản trị công. Đồng thời, thiết lập bộ tiêu chí phát triển mới làm căn cứ lựa chọn dự án, phân bổ nguồn lực, bảo đảm tăng trưởng bền vững và lan tỏa.

Một nội dung quan trọng khác được Tổng Bí thư nhấn mạnh là phát triển kinh tế tư nhân như động lực quan trọng nhất của tăng trưởng, mạnh dạn thí điểm cơ chế đặc thù tại Vân Đồn và khu hợp tác kinh tế qua biên giới, vừa tạo động lực mới cho kinh tế tỉnh, vừa cung cấp luận cứ thực tiễn cho hoàn thiện thể chế ở tầm quốc gia.

Tổng Bí thư lưu ý, phát triển kinh tế phải gắn chặt với bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống của nhân dân. Quảng Ninh cần coi phát triển xanh, bền vững là lợi thế cạnh tranh dài hạn; mọi hoạt động kinh tế phải nằm trong giới hạn bảo vệ vịnh Hạ Long, hệ sinh thái và di sản.

Trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Tổng Bí thư yêu cầu Quảng Ninh tiếp tục xây dựng bộ máy "hành động - kỷ luật - dám chịu trách nhiệm", hiện đại hóa phương thức lãnh đạo gắn với kiểm soát quyền lực. Trong đó, niềm tin của nhân dân được xác định là thước đo cao nhất của năng lực lãnh đạo và uy tín của Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn mới.