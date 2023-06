Quảng Ninh giải quyết tình trạng người dân chật vật vì thiếu điện

Ngày 4.6, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương này vừa làm việc với đại diện các nhà máy nhiệt điện về tình hình hoạt động, các khó khăn vướng mắc và giải pháp tháo gỡ để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, doanh nghiệp trên địa bàn.



Khu dân cư trên địa bàn phường Quang Hanh (TP.Cẩm Phả, Quảng Ninh) mất điện giữa đêm khiến người dân phải thức trắng CÔNG CÔNG

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, thời điểm hiện tại 4/7 nhà máy nhiệt điện trên địa bàn đang vận hành tất cả các tổ máy đạt công suất từ 97 - 100%. Các nhà máy còn lại công suất hoạt động đang ở mức 50 - 60% do sự cố từ các tổ máy hoặc phải giảm công suất vận hành để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát đầu ra theo quy chuẩn môi trường.

Ngoài ra, thống kê điện sản xuất trên địa bàn tỉnh tháng 5 ước đạt 3,6 tỉ kWh, tăng 23,12% so với cùng kỳ năm 2022; 5 tháng năm 2023 đạt 16,7 tỉ kWh điện, bằng 15% so với tổng sản lượng điện sản xuất của cả nước và bằng 35% sản lượng điện sản xuất của các nhà máy điện than trên toàn quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện các nhà máy nhiệt điện đề nghị được đảm bảo nguồn cấp than để duy trì ổn định vận hành 100% công suất các nhà máy, kiến nghị hỗ trợ đảm bảo các quy định về môi trường nhằm duy trì ổn định hoạt động các nhà máy.

Do nhu cầu sử dụng điện năng quá lớn đã xảy ra tình trạng thiếu hụt tại toàn miền Bắc, dẫn đến việc Điện lực Quảng Ninh phải cắt điện luân phiên tại các khu dân cư để đảm bảo an toàn.

Người dân đổ xô đi mua quạt tích điện, máy phát điện NS

Trước tình hình trên, quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy đề nghị các nhà máy nhiệt điện trên địa bàn tăng cường các giải pháp kỹ thuật để đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy nhiệt điện; chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị, nhân lực để kịp thời khắc phục sự cố (nếu có) đưa các tổ máy vào vận hành phát điện sớm nhất, đáp ứng yêu cầu cao nhất.

Đặc biệt, quyền Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện; trong đó tính toán và cấp bổ sung lượng than dự phòng trong tháng 6 và các tháng tiếp theo, đảm bảo hoạt động sản xuất điện không bị gián đoạn do thiếu than.

Như Thanh Niên đã phản ánh trong 3 tuần qua, hàng nghìn người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chật vật vì bị cắt điện luân phiên, gây đảo lộn cuộc sống.