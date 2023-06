Quảng Ninh: Khởi tố 2 bị can hiếp dâm bé gái 13 tuổi

Ngày 7.5, thông tin từ Công an H.Hải Hà (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi".



H.V.Q đang thực nghiệm lại hiện trường vụ hiếp dâm bé gái CÔNG AN TỈNH QUẢNG NINH CUNG CẤP

Trước đó, ngày 12.5, Công an H.Hải Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh P.V.T, từ tháng 12.2022 đến tháng 5.2023, con gái anh T. là cháu P.T.L (13 tuổi) nhiều lần bỏ nhà đi. Đáng chú ý, trong thời gian này, cháu L. đã bị H.V.Q (20 tuổi, trú TT.Quảng Hà, H.Hải Hà) và T.Q.T (24 tuổi, trú xã Quảng Long, H.Hải Hà) quan hệ tình dục nhiều lần.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc và triệu tập hai nghi can liên quan để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, hai nghi can khai nhận, từ đầu tháng 12.2022 đến nay, thông qua mạng xã hội, hai nghi can quen biết cháu L. và đã quan hệ tình dục nhiều lần với L. tại các nhà nghỉ và nhà của nghi can ở H.Hải Hà (Quảng Ninh).

Căn cứ lời khai của các nghi can, bị hại và kết quả giám định của Cơ quan Pháp y tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với T.Q.T, H.V.Q về tội "hiếp dâm người dưới 16 tuổi" theo quy định tại khoản 2, điều 142, bộ luật Hình sự. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.