Quảng Ninh lần đầu ứng dụng sa bàn số trong diễn tập khu vực phòng thủ

Ngày 15.10, TP.Quảng Ninh hoàn thành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026 (mật danh QN-26) sau 2,5 ngày đêm triển khai các nội dung vận hành cơ chế và thực binh. Cuộc diễn tập được Quân khu 3 đánh giá hoàn thành toàn bộ chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối.



TP.Quảng Ninh phối hợp với các lực lượng chức năng hoàn thành cuộc diễn tập khu vực phòng thủ ẢNH: MINH HÀ

Điểm đáng chú ý của cuộc diễn tập khu vực phòng thủ Quảng Ninh năm nay là việc ứng dụng sa bàn công nghệ số, tự động hóa chỉ huy và tổ chức truyền hình trực tuyến từ sở chỉ huy đến 28 điểm cầu. Việc ứng dụng công nghệ giúp nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trong quá trình xử lý tình huống.

Đây cũng là cuộc diễn tập khu vực phòng thủ đầu tiên được tổ chức trong Quân khu 3 sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 3, các nội dung vận hành cơ chế được thực hiện đúng nguyên tắc, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự tham mưu, phối hợp của các cơ quan quân sự, công an cùng các ban, ngành.

Ở phần thực binh, các lực lượng thực hành xử trí tình huống A2, tổ chức vòm phòng không bền vững và bắn chiến đấu. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình, các đơn vị vẫn hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm hiệp đồng chặt chẽ và an toàn.

Cuộc diễn tập thành công với việc Quảng Ninh ứng dụng nhiều công nghệ số ẢNH: MINH HÀ

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3, đánh giá cao kết quả diễn tập của TP.Quảng Ninh, đặc biệt trong điều kiện địa phương vừa chuyển sang mô hình chính quyền 2 cấp.

Theo Tư lệnh Quân khu 3, một điểm mới khác là lần đầu tiên đưa nội dung hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 vào diễn tập, gắn nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đáng chú ý, sau cuộc diễn tập, TP.Quảng Ninh có thêm hệ thống công trình kiên cố có thể sử dụng lâu dài, phục vụ huấn luyện, diễn tập hằng năm. Một số hạng mục còn có thể khai thác phục vụ dân sinh, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư.

Từ kết quả diễn tập, Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị Quảng Ninh tiếp tục củng cố tiềm lực khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, nhất là năng lực chỉ huy, tham mưu của đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã.

Trước mắt, thành phố cần tập trung thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027, bảo đảm chỉ tiêu và chất lượng; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân thường trực.

Bí thư Thành ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rút kinh nghiệm sau diễn tập, rà soát và hoàn thiện hệ thống văn kiện tác chiến, kế hoạch phòng thủ dân sự phù hợp với tình hình thực tế.

Cùng với đó, thành phố tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, nâng cao khả năng phối hợp giữa các lực lượng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

Đối với hệ thống công trình, trang thiết bị được đầu tư phục vụ diễn tập, Bí thư Thành ủy yêu cầu quản lý, khai thác hiệu quả, sử dụng lâu dài cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các mục đích phù hợp.

Kết thúc diễn tập khu vực phòng thủ Quảng Ninh năm 2026, Quân khu 3 khen thưởng 5 tập thể, 5 cá nhân; UBND TP.Quảng Ninh khen thưởng 40 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc.